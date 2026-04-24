Програму «Доступні ліки» буде розширено влітку: деталі від Свириденко

За словами очільниці Кабміну, найбільший попит у програмі на препарати для лікування серцево-судинних захворювань

З 1 липня 2026 року програму «Доступні ліки» буде розширено. Зокрема, туди буде додано значну кількість препаратів для лікування серцево-судинних захворювань за всіма діючими речовинами, доступними в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами глави уряду, отримати їх можна буде безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом.

«Серцево-судинні захворювання спричиняють близько 60% смертей в Україні. Щороку понад 800 тис. людей отримують діагноз ішемічної хвороби серця, майже 50 тис. – інфаркт. Значну частину випадків можна попередити за умови регулярного лікування і контролю», – каже вона.

Премʼєрка наголосила, що програма «Доступні ліки» – це ключовий інструмент підтримки. Нею вже скористалися 6,18 млн українців, препарати доступні у 17 348 аптеках.

«У програмі вже 748 позицій, найбільший попит – на препарати для серцево-судинних захворювань. Для багатьох людей це щоденне лікування, тому важливо, щоб воно було доступним і безоплатним», – пояснила урядовиця.

Свириденко підкреслила, що у другому півріччі до програми увійдуть препарати за всіма доступними в Україні діючими речовинами, необхідними для амбулаторного лікування таких захворювань відповідно до медичних протоколів. «Доручила Міністерству охорони здоров’я провести консультації з ринком і підготувати рішення для запуску», – додала глава уряду.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову, яка дозволяє запустити процедури для включення до програми «Доступні ліки» препаратів із пʼятьма новими речовинами. Вони застосовуються для лікування цукрового діабету другого типу, серцевої недостатності та профілактики тромбоемболічних ускладнень, зокрема інсульту та інших станів, пов’язаних з утворенням тромбів.