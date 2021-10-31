Вибори мера: у Харкові на одній із дільниць зупинили голосування

Голова дільниці наказав закрити всі двері, поки вивчать заяву і комісія ухвалить рішення

Виборець зажадав, щоб йому видали бюлетень на підставі його паспорта у додатку «Дія»

На позачергових виборах мера Харкова на дільниці № 631261 голова ДВК зупинила процедуру голосування. Про це повідомляє рух «Чесно».

За інформацією активістів, це сталося після того, як один із виборців подав заяву та зажадав, щоб йому видали бюлетень на підставі його паспорта у додатку «Дія».

За словами лідерки «Чесно» Віти Думанської, голова дільниці наказав закрити всі двері, поки вивчать заяву і комісія ухвалить рішення.

«У приміщенні залишилися члени комісії, кілька виборців і спостерігачі руху Чесно. Тут варто додати, що на дільниці не було журналу для реєстрації спостерігачів, де ми б могли зареєструватися. Зрештою, 11 членів проголосували, що не дозволяють громадянину голосувати без паспорту, і дільницю відкрили», – сказала вона.

Активісти заявили, що відповідно до частини 1 статті 85 Виборчого кодексу України голосування проводиться у день голосування з 8 до 20 години без перерви.

За даними «Чесно», такі дії голови виборчої комісії можуть кваліфікуватись як перешкоджання вільному здійсненню виборцем свого виборчого права, а саме волевиявлення.

Нагадаємо, явка на позачергових виборах Харківського міського голови зросла до 22,7%.

Також, кандидати у мери Харкова Терехов та Добкін взяли участь в голосуванні.

До слова, на виборчій дільниці у Харкові жінка сфотографувала бюлетень, аби відзвітувати керівництву.

Як повідомлялося, у Харкові виборців заохочують до голосування цінними подарунками.