До суду скеровано 56 справ через порушення на виборах мера Харкова

У разі підтвердження фактів неправомірних дій винні особи повинні бути притягнуті до відповідальності

До судів скеровано 56 справ про результати голосування на виборчих дільницях під час виборів міського голови Харкова. Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.

«У ЗМІ та Громадянська мережа Опора повідомляють про можливі ознаки підробки документів, на основі яких встановлювалися результати цих виборів. Такі заяви подані до поліції. Зараз у суді 56 справ про результати голосування на 131 дільницях», – йдеться у повідомленні.

У ЦВК наголошують, що кожне звернення ТВК, скероване до Нацполіції, судів, має бути розглянуте відповідно до вимог законодавства України, а у разі підтвердження фактів неправомірних дій винні особи повинні бути притягнуті до відповідальності.

У ЦВК також вважають за необхідне розширити можливості Інформаційно-аналітичнї системи «Вибори» до рівня дільничних виборчих комісій.

«Це дозволить невідкладно оприлюднювати результати голосування на дільницях та забезпечить прозорість процесу встановлення результатів виборів», – повідомили в ЦВК.

Нагадаємо, «Слуга народу» стверджує про перемогу своїх кандидатів на проміжних виборах до Ради.

Нагадаємо, у неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові обирали нового міського голову.