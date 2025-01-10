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Очільник болгарської партії заявив про «претензії» на Південну Бессарабію: Україна відповіла

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Очільник болгарської партії заявив про «претензії» на Південну Бессарабію: Україна відповіла
Посольство України в Болгарії закликало болгарське керівництво засудити такі заяви Костадінова
фото: Костадин Костадинов, Facebook

Костадінов заявив, що «болгари становлять більшість населення Південної Бессарабії (південна частина Одеської області)»

Скандальний лідер проросійської болгарської партії Vazrazhdane Костадін Костадінов заявив про «претензії»  його країни на частину Одеської області. Свою заяву, яка повторює наративи Кремля. він оприлюднив у мережі Facebook.  

Заява Костадінова

Костадінов заявив, що «болгари становлять більшість населення Південної Бессарабії (південна частина Одеської області)», і тому нібито «немає нічого логічнішого, ніж повернення регіону назад до складу Болгарії».

«Україна розпадається, і на майбутньому мирному конгресі, який вирішить долю так званої української державності, що не відбулася, Болгарія має заявити свої претензії на болгарську Бессарабію», – додав скандальний політик.

Реакція посольства

Посольство України в Болгарії закликало болгарське керівництво засудити такі заяви Костадінова, який підбурює до руйнації норм міжнародного права, спотворює історичні факти та заохочує переділ кордонів у Європі. Про це йдеться у заяві посольство України в Болгарії у Facebook. 

«Висловлювання лідера партії Vazrazhdane щодо територіальних зазіхань на Україну є неприпустимими для політика країни-члена ЄС, і підтверджують його системне просування наративів Кремля», – наголосили в дипломатичному представництві.  

Нагадаємо, лідер партії Vazrazhdane Костадін Костадінов у грудні 2023 року розкритикував виділення коштів Україні, висловивши занепокоєння щодо внутрішніх пріоритетів.

У 2022 році відверто проросійська партія Vazrazhdane заявила, що хоче розірвати угоду про співпрацю зі США щодо американських баз у Болгарії. Лідер партії Костадін Костадінов повідомив, що проєкт рішення, який має розглянути парламент, вже внесено до офісу Народних зборів. «Ми наполягаємо на тому, щоб почати розмову на тему ліквідації цих принизливих окупаційних баз. З цією ганьбою треба покласти край», – сказав Костадінов. Трохи раніше Кремль заявляв, що російські пропозиції щодо «гарантій безпеки» мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

Теги: Одещина Болгарія Україна

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