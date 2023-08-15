Окупанти готуються до нової хвилі примусової мобілізації на сході України

Представники так званих «військкоматів», які контролюються окупантами в Луганській області, розробили план для організації перевірки наявності потенційних призовників

На тимчасово окупованих територіях Луганської області окупанти готуються до проведення осіннього призову на «військову службу» у складі окупаційної армії. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Представники так званих «військкоматів», які контролюються окупантами в Луганській області, розробили план для організації перевірки наявності потенційних призовників на підконтрольних окупантам «підприємствах» та інших «установах».

«Ще минулого року ворог утворив «військкомати», які сформували списки жителів ТОТ Луганської області з метою постановки на військовий облік призовників, які представляють в основному молоду верству населення регіону», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що таким чином окупаційні війська проводять підготовчі дії щодо проведення осіннього призову на «військову службу» жителів тимчасово окупованих територій на сході України у ворожу армію.

Варто зауважити, що росіяни в черговий раз демонстративно порушують 51 статтю Женевської Конвенції, у якій вказано, що окупаційна влада не має права примушувати осіб, що перебувають під захистом служити в її збройних силах чи інших силових структурах.

Раніше повідомлялося, що Росія від початку 2022 року примусово мобілізували до своєї армії від 55 тис. до 60 тис. чоловіків на окупованих територіях України.

Нагадаємо, що росіяни готуються до нової хвилі примусової мобілізації на півдні України.

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До слова, держдума в авральному порядку міняє правила мобілізації. Росія планує збільшити вік призовників. Нові поправки дозволять збільшити кількість росіян, що підлягають призову, щонайменше на 2,3 млн осіб – держдума шукає нове «гарматне м’ясо», тож готує зміни для призовників.