В Австралії зафіксована перша жертва від «Омікрону»

У країні зареєстрували смерть від нового штаму

Австралія в понеділок повідомила про першу зафіксовану смерть від нового штаму «Омікрон» на тлі чергового сплеску щоденних інфекцій. При цьому влада утрималася від введення нових обмежень, заявивши, що рівень госпіталізацій залишається низьким. Про це повідомляє Reuters.

Новий штам коронавірусу спричинив смерть 80-річного чоловіка з супутніми захворюваннями.

«Це була перша відома смерть в Новому Південному Уельсі, викликана варіантом «Омікрон», – сказала епідеміологиня Нового Південного Уельсу Крістін Селві.

У цей день в Австралії зафіксували шість смертей від коронавірусу.

Раніше стало відомо, що Австралія прискорює бустерну вакцинацію через «Омікрон».

Нагадаємо, Бельгія закрила новорічні ярмарки на тиждень раніше звичайного часу через Covid-19.

Також Іран закриває сухопутні кордони через поширення «Омікрон»-штаму.

До слова, лікарі виявили два незвичайні симптоми штаму «Омікрон» у вакцинованих. Як виявилося, вакцини діють проти «Омікрону» ефективніше за природній імунітет. Вчені оприлюднили дані.

Тим часом в Італії зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусом.

Як відомо, Британія вперше виявила за добу понад 100 тисяч Covid-інфікованих.

Також іспанці знову будуть носити маски на вулицях через штам «Омікрон».

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