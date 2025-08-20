Головна Скотч Здоров'я
Вплив кави на мозок: вчені озвучили побічний ефект

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Кава має значний вплив на активність мозку
фото із відкритих джерел

Вчені дійшли висновку про складний взаємозв'язок між сном, кофеїном і структурою людського мозку

Кава має певні корисні властивості, її зерна містять антиоксиданти, які захищають організм від багатьох захворювань. Однак кофеїн у деяких випадках негативно впливає на здоров'я. Він, зокрема, може посилювати негативний вплив хронічного недосипання на сіру речовину мозку. Про це пише «Главком»  із посиланням на пише PsyPost.

Науковці Німецького аерокосмічного центру в Кельні провели дослідження, у якому взяли участь 36 здорових дорослих людей з низьким звичним споживанням кофеїну. Їх розділили на дві групи. Одна отримувала каву, що містить кофеїн, а інша – напій без кофеїну.

Впродовж дев'яти днів, включно з періодами хронічного обмеження сну, дослідники вимірювали зміни об'єму їхньої сірої речовини за допомогою МРТ і ПЕТ-сканування. При цьому виявили, що хронічне обмеження сну призводить до значних змін його об'єму, на які також впливає споживання кофеїну.

В учасників, які не вживали кофеїн під час обмеження сну, навпаки, спостерігалося збільшення об'єму сірої речовини в кількох ділянках мозку. Це свідчить про потенційну компенсаторну реакцію організму на втрату сну.

На ступінь цих змін впливали також індивідуальні відмінності в наявності аденозинових рецепторів. Так, нижчий рівень рецепторів корелював із більшим зменшенням об'єму сірої речовини.

Вчені дійшли висновку про складний взаємозв'язок між сном, кофеїном і структурою людського мозку. Виявилось, що споживання кофеїну може перешкоджати механізмам пластичності мозку, які активуються при втраті сну. Разом з тим науковці звертають увагу, що у дослідження є недоліки, включно з невеликим розміром вибірки і специфічністю генетичних профілів учасників, пов'язаних із метаболізмом кофеїну.

Нагадаємо, кофеїн здатний підвищувати настрій, особливо у перші 2,5 години після пробудження. Такого висновку дійшли німецькі дослідники.

