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Зустріч військового з коханою. Відео змусило заплакати ведучу в прямому ефірі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зустріч військового з коханою. Відео змусило заплакати ведучу в прямому ефірі
Боєць другої Галицької бригади цілує свою кохану та дитину
фото: скріншот з відео

Військовий з коханою мав хвилину для обіймів та поцілунків

Телеведучу Майю Підгородецьку розчулило відео до сліз, на якому військовий зустрівся з дружиною та дитиною по дорозі на фронт. Відповідний сюжет опублікувало «Суспільне».

На відео сім'я чекала військового на одній з магістралей, по якій бійці другої Галицької бригади їхали на фронт. У чоловіка з коханою була хвилина для обіймів та поцілунків.

Відео зворушило ведучу Майю Підгородецьку і вона розплакалася у прямому ефірі.

«Українські вокзали та дороги давно вже стали місцями прощань, зустрічей, сліз та поцілунків. Близькі шукають найменшої нагоди аби хоч на кілька хвилин обійняти рідну людину», – Національна гвардія України прокоментувала прощання військового із сім'єю.

Раніше, журналістка Дарина Сухоніс опублікувала зворушливе фото, на якому чоловік на протезі гуляє Дніпром зі своєю коханою. Українців зворушив знімок, яке наочно показує реалії сьогоднішнього життя.

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Теги: телебачення ЗСУ військові Україна сім'я телеведуча дитина

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