Лікар Комаровський назвав єдиний спосіб не захворіти на Covid-19

Євген Комаровський стверджує, що є тільки один варіант, як не захворіти на коронавірус

Як заявив лікар, всі розмови про користь цинку, вітаміну D і вітаміну C не мають ніякого відношення до профілактики інфекції

Від інфікування коронавірусом може захистити тільки вакцинація. Таку думку висловив лікар і відомий телеведучий Євген Комаровський.

Лікар проте зазначив, що надійної та безпечної вакцини поки не існує.

«Всі хочуть дізнатися, які ліки потрібно прямо зараз почати вживати, щоб не виникла коронавірусна інфекція. Шансів не захворіти дає, на жаль, тільки одне явище – вакцинація. Чому на жаль – бо в перспективі надійної, безпечної та доступної всім вакцини немає», – розповів Комаровський в своєму YouTube-каналі.

Як заявив лікар, всі розмови про користь цинку, вітаміну D і вітаміну C не мають ніякого відношення до профілактики цієї інфекції.

За словами Комаровського, ці елементи допомагають організму лише уникнути ускладнень від Covid-19. Сама ж ймовірність захворювання, сказав лікар, визначається двома факторами: кількість вірусу, з яким зіткнулася людина, і стан організму на момент зустрічі з вірусом.

Щоб захиститися від великої дози вірусу, Комаровський радить підтримувати рівень вологості в приміщенні 40-60%, не допускати пересихання слизових і дефіциту рідини в організмі.

«Якщо ви перебуваєте 15 хвилин в приміщенні, де немає повітрообміну і висока концентрація вірусу, то нічого вам не допоможе: ні імунна система, ні будь-які ліки», - попередив Комаровський.

Нагадаємо, лікар Комаровський назвав найкращий спосіб профілактики Covid-19

Раніше відомий телеведучий і лікар Євген Комаровський розповів, що виготовлення дезинфікуючого засобу власними руками вимагає компонентів, які легко дістати.

Нагадаємо, що у Міністерстві охорони здоров'я України поки не вирішили, чи будуть вакцинувати тих, хто вже перехворів на коронавірус. Це питання зараз обговорюють на рівні провідних вчених.

До слова, глобальний механізм Covax підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу.

Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

«Зараз продовжуються переговори з компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцини. 8 млн доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року», – зазначив прем'єр.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 635689

Хворіють 333554

Одужали 291060

Померли 11075

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До слова, уряд Великої Британії планує розпочати вакцинацію своїх громадян від Covid-19 у грудні.

Також влада США розраховує 11 або 12 грудня розпочати вакцинацію жителів від коронавірусу.