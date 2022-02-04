Данілов: одна з країн ЄС заблокувала вступ України до КіберНАТО

Україну не пускає в КіберНАТО одна з країн-сусідок

Данілов зазначив, що блокування вступу відбувається незважаючи на те, «що у нас восьмий рік війна з РФ, у нас постійні кібератаки»

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що одна з країни Євросоюзу блокує вступ України до КіберНАТО. Про це він сказав в ефірі програми «Право на владу».

«Є така інституція – КіберНАТО. Ми подали туди всі документи, пройшли всі верифікації. Там, як в НАТО, консенсусом приймається рішення. Так ось, одна з важливих європейських країн нам відмовила в участі в цій організації», – заявив секретар РНБО.

Данілов зазначив, що блокування вступу відбувається незважаючи на те, «що у нас восьмий рік війна з РФ, у нас постійні кібератаки».

«Це країна Євросоюзу, наші сусіди. Вони нам відмовили», – додав глава РНБО.

Зазначимо, наприкінці січня Україну накрила нова кібератака: хакери розсилали вірус з офіційних адрес судів.

До слова, Польща підвищила рівень терористичної загрози через кібератаку на Україну.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії». Також хакери атакували сайт Нацбанку.

На стартовій сторінці Міносвіти і МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

СБУ разом з Держкомзв’язку заявили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося. Міністерство цифрової трансформації оприлюднило офіційну заяву у зв’язку з хакерською атакою на урядові сайти.

За інформацією Центру інформаційної безпеки, за кібератакою проти України стоїть Росія. А версію про причетність до атак Польщі спростовує те, що польський текст писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.