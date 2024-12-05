У 2025 році препарати для дітей вперше зʼявляться у програмі «Доступні ліки»

«Доступні ліки» — це урядова програма, яка діє з 2017 року. Вона допомагає українцям безкоштовно або з доплатою отримати ліки від деяких хвороб

У держбюджет 2025 року на програму заклали 6,6 млрд грн

У 2025 році в Україні розширять урядову програму «Доступні ліки». У список вперше потраплять дитячі препарати. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

У держбюджет 2025 року на програму заклали 6,6 млрд грн. Це дозволить щонайменше 500 тис. українців заощадити кошти на лікуванні.

До слова, з 2025 року всі аптеки відпускатимуть препарати за програмою «Доступні ліки». Міністерство охорони здоровʼя України вже готує відповідні нормативні зміни. Наразі така послуга працює лише в аптеках, які мають договір з Національною службою здоровʼя України.

«Доступні ліки» – це урядова програма, яка діє з 2017 року. Вона допомагає українцям безкоштовно або з доплатою отримати ліки від деяких хвороб.

Нагадаємо, у Києві, захисники і захисниці, а також їхні родини та родини загиблих можуть отримати з бюджету столиці компенсацію витрат на придбання лікарських засобів і медичних виробів. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

За її словами, такою можливістю у 2024 році скористались 176 мешканців столиці. Зокрема, з бюджету столиці компенсували виготовлення та встановлення індивідуалізованих імплантів щелепи, моделювання та виготовлення індивідуальних орбітальних пластин, медичні препарати для лікування онкології.

Як відомо, отримати ліки на основі медканабісу можна буде лише за електронним рецептом, який видаватиме лікар первинної або спеціалізованої медичної допомоги. Всі відповідні призначення будуть фіксувати в електронній системі охорони здоров’я. Про це повідомляє пресслужба Міністерство охорони здоров'я.

Як зазначає пресслужба відомства, дозування та режим приймання може визначати лікар індивідуально, враховуючи вік, вагу, стан здоров'я пацієнта та інші фактори.