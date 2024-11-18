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Половина серед хворих на грип та Covid-19 у столиці – діти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Половина серед хворих на грип та Covid-19 у столиці – діти
Протягом звітного тижня летальних випадків від ускладнень Covid-19 та грипу не зареєстровано
фото: glavcom.ua

Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу в 2,5 рази

У столиці протягом минулого тижня зареєстровано 9 528 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на Covid-19. Про це повідомляє «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу в 2,5 раза. Наразі цей показник становить 322,7.

Загалом у столиці порівняно з попереднім тижнем спостерігається зниження захворюваності на 6,4% за рахунок дорослого населення. Так, захворюваність серед дорослих змінилась із 4 407 на 4 141 (зниження на 6%). А випадків захворювання в дітей виявлено 5 387 проти 5 771 за минулий тиждень (зниження на 6,7%).

Діти становлять 56,5% від загальної кількості, на попередньому тижні – 56,7%. Захворюваність серед школярів знизилась на 5,4%. Так, у дітей шкільного віку зареєстровано 2 849  випадків.

Порівняно з попереднім тижнем зменшилася кількість госпіталізованих осіб серед хворих на грип і ГРВІ серед дорослих і дітей. До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 126 осіб, зокрема 90 дітей.

Також на Covid-19 захворіли 73 особи, зокрема 4 дітей до 17 років. Госпіталізували 15 осіб, із яких 3 дітей. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебуває один дорослий пацієнт.

Протягом звітного тижня летальних випадків від ускладнень Covid-19 та грипу не зареєстровано.

Нагадуємо, позаминулого тижня показник захворювання становив 10 178 нових випадків.
 

Теги: вакцинація населення епідемія діти хвороба лікарня

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