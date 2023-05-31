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Керівник Консультативної місії ЄС розповів, як допомагає Україні покарати путінських злочинців

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Керівник Консультативної місії ЄС розповів, як допомагає Україні покарати путінських злочинців
Голова Консультативної місії ЄС в Україні Антті Хартікайнен з 1 червня передає свої повноваження, які здійснював з 2017 року
фото з відкритих джерел

Антті Юхані Хартікайнен: «Кілька тижнів тому ми створили Управління з питань міжнародних злочинів»

У Консультативної місії Євросоюзу є велика команда, яка допомагає розслідувати міжнародні злочини, що чинить Росія. Експерти надають підтримку Офісу генпрокурора в розробці різноманітних законодавчих ініціатив, стратегій, концепцій, а також надають рекомендації у окремих кримінальних справах – як їх категоризувати та розподіляти за різними напрямками. Про роботу Консультативної місії ЄС в інтерв'ю «Главкому» розповів голова місії Антті Юхані Хартікайнен.

Кілька тижнів тому Консультативна місія створила Управління з питань міжнародних злочинів, яке складається з двох підрозділів – відділу розслідування міжнародних злочинів та відділу з кримінального переслідування міжнародних злочинів.

«Ми надаємо підтримку Офісу генпрокурора в розробці різноманітних законодавчих ініціатив, стратегій, концепцій, а також надаємо рекомендації у окремих кримінальних справах – як їх категоризувати та розподіляти за різними напрямками. Ми також є членом Консультативної групи з питань особливо тяжких міжнародних злочинів (Atrocity Crimes Advisory Group, АСА). До неї входять радники не тільки з країн Євросоюзу, а і з США та Великобританії», – розповів Хартікайнен.

Дипломат зазначив, що вони також проводили тренінги для представників Нацполіції, ДБР та СБУ, надавали обладнання та підтримували їх у різних справах. На даний момент в Управлінні з питань міжнародних злочинів працює десь 15-20 співробітників, але кількість планують розширити до 25-26 експертів.

«У майбутньому на наших експертів чекають нові виклики – це залежить від появи нових деокупованих територій, коли, можливо, доведеться перерозподіляти ресурси. Але наразі чисельність персоналу достатня», – зазначив Хартікайнен.

Нагадаємо, що Консультативна місія Євросоюзу в Україні була створена у 2014 році після Революції гідності, вона займається наданням консультацій щодо реформування цивільної безпеки. Цей сектор включає правоохоронні органи й установи системи верховенства права – зокрема Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, Нацполіцію, органи прокуратури, Службу безпеки та близьку Хартікайнену Державну прикордонну службу. Реформування цих органів є серед євроінтеграційних зобов’язань України. З 1 червня Консультативну місію Євросоюзу в Україні очолить новий керівник – данець Рольф Хей Перейра Гольмбо

До слова, Рада Євросоюзу створить Місію ЄС з надання військової допомоги Україні під назвою EUMAM Ukraine. Місія забезпечуватиме координацію з двосторонніми заходами держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами, і буде відкритою для участі третіх держав.

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Теги: війна Україна Європейський союз

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