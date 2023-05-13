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У МОЗ розповіли, як українські пацієнти можуть отримати лікування в закордонних клініках

Діана Гасюк
glavcom.ua
У МОЗ розповіли, як українські пацієнти можуть отримати лікування в закордонних клініках
постраждалі мають кілька маршрутів, за якими вони можуть бути переведені на лікування за кордон
фото з відкритих джерел

 На лікування за кордон відправили ще 24 українців

Міністерство охорони здоров'я спільно з Європейською комісією евакуювали 24 українців на лікування до закордонних клінік. Про це повідомляє МОЗ.

«Цього тижня евакуйовано 24 пацієнтів до Німеччини, Литви, Нідерландів, Норвегії та Польщі. У групі є люди з мінно-вибуховими пораненнями та опіковими травмами, а також цивільні особи з онкологічними захворюваннями. Це – мешканці Чернігівщини, Вінниччини, Київщини, Львівщини та Харківщини. У закордонних клініках їм буде забезпечене спеціалізоване лікування та подальша реабілітація», – ідеться в повідомленні.

У МОЗ нагадують, що евакуація проходить через систему екстреного реагування Євросоюзу, коли в одній із країн ЄС для лікування і реабілітації українців оперативно шукають профільну спеціалізовану клініку. Так звані «медичні конвої» – приклад одного з ефективних напрямів порятунку пацієнтів, коли МОЗ подає запит на евакуацію та отримує пропозиції від різних країн-членів ЄС та Європейської економічної зони. Далі МОЗ контактує з клінікою та узгоджує етапи і маршрути безпечного медичного транспортування.

Пацієнтів спочатку перевозять від лікарні у прифронтовій території через львівський медичний хаб до аеродрому в Польщі. Далі повітряні госпіталі чи спеціальний авіатранспорт доставляють українців у країни Європи для спеціалізованого лікування.

Постраждалі громадяни України мають кілька маршрутів, за якими вони можуть бути переведені на лікування за кордон.

Перший – через обласний департамент охорони здоров’я, який має визначену особу, відповідальну за направлення на лікування за кордоном на період дії воєнного стану. Також можна звернутися в обласну лікарню до лікаря відповідної спеціальності на консультацію та запитати про можливість лікування за кордоном.

Другий – подання особистої заявки через сайт МОЗ. Самостійно подати попередню заявку на Програму медичної евакуації важкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, можуть у розділі «Громадянам».

Крім того, подання на евакуацію за кордон поранених військовослужбовців здійснюється через командування Медичних сил України.

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Теги: українці кордон евакуація реабілітація

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