Вчені відкрили нову функцію дофаміну в мозку

Вчені довели, що викиди дофаміну не можна пояснити тільки участю в системі винагороди

Мозок помилково може розпізнати стрес як відчуття передчуття від отримання результату

Вчені з Університету Вандербільта в США з'ясували, що гормон дофамін, також відомий як «гормон задоволення», реагує і на стрес. Про це повідомляє Current Biology.

За даними дослідників, мозок помилково може розпізнати стрес як відчуття передчуття від отримання результату.

За допомогою експерименту на мишах вчені довели, що викиди дофаміну не можна пояснити тільки участю в системі винагороди. Гормон, зокрема, може вироблятися в зв'язку з новизною ситуації.

Це відкриття має допомогти переглянути механізм роботи наркотиків, які зазвичай підвищують рівень дофаміну в мозку, підкреслили вчені.

Раніше в Австралії біохіміки виявили вплив амілоїдного білка, що виробляється печінкою, на нейродегенерацію і розвиток хвороби Альцгеймера. Досліди проводилися на мишах.

Глава дослідження зробив висновок, що, хоча необхідна подальша робота, відкриття показує, що велика кількість токсичних білкових відкладень в крові потенційно може бути усунена за допомогою низкожировой дієти.

Нагадаємо, раніше лікарка-дієтолог Оксана Скиталінська порадила, як вберегтися від про харчових отруєнь.

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