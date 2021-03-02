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    Twitter почав маркувати дописи з фейками про вакцини від коронавірусу

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    Twitter розпочав боротьбу з хибними заявами про безпеку і ефективність щеплень від коронавірусу - Twitter почав маркувати дописи з фейками про вакцини від коронавірусу
    Twitter розпочав боротьбу з хибними заявами про безпеку і ефективність щеплень від коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    Від початку дії нових правил видалено понад 8,4 тис. твітів

    З 1 березня Twitter почав маркувати повідомлення, які можуть містити фейкову інформацію про вакцини від коронавірусу. Про це повідомили у компанії.

    Такий підхід спрямований на захист від хибних заяв про безпеку і ефективність щеплень, оскільки є побоювання, що недовіра суспільства до вакцин може поставити під загрозу успіх програм вакцинації у всьому світі.

    Після двох порушень Twitter блокуватиме акаунт на 12 годин, за чотири – на тиждень. За п’ять і більше постів з недостовірною інформацією сторінку блокуватимуть назавжди.

    Зазначається, що від початку дії нових правил видалено понад 8400 твітів, вжито заходів щодо 11,5 млн акаунтів у всьому світі.

    Як відомо, 25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

    Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.

    1 березня, глава МОЗ України Максим Степанов наказав популяризувати вакцинацію та попросив Зеленського зробити щеплення.

    Степанов вже вакцинувався проти Covid-19. Він зробив це публічно в Олександрівській клінічній лікарні Києва. Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

    1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

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    Теги: Twitter щеплення вакцинація коронавірус
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