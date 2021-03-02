Twitter почав маркувати дописи з фейками про вакцини від коронавірусу

Twitter розпочав боротьбу з хибними заявами про безпеку і ефективність щеплень від коронавірусу

Від початку дії нових правил видалено понад 8,4 тис. твітів

З 1 березня Twitter почав маркувати повідомлення, які можуть містити фейкову інформацію про вакцини від коронавірусу. Про це повідомили у компанії.

Такий підхід спрямований на захист від хибних заяв про безпеку і ефективність щеплень, оскільки є побоювання, що недовіра суспільства до вакцин може поставити під загрозу успіх програм вакцинації у всьому світі.

Після двох порушень Twitter блокуватиме акаунт на 12 годин, за чотири – на тиждень. За п’ять і більше постів з недостовірною інформацією сторінку блокуватимуть назавжди.

Зазначається, що від початку дії нових правил видалено понад 8400 твітів, вжито заходів щодо 11,5 млн акаунтів у всьому світі.

Як відомо, 25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.

1 березня, глава МОЗ України Максим Степанов наказав популяризувати вакцинацію та попросив Зеленського зробити щеплення.

Степанов вже вакцинувався проти Covid-19. Він зробив це публічно в Олександрівській клінічній лікарні Києва. Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.