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Новий штам коронавірусу «Дженні»: скільки хворих зафіксовано в Україні

Христина Петренко
glavcom.ua
Новий штам коронавірусу «Дженні»: скільки хворих зафіксовано в Україні
МОЗ закликає українців завершити курс вакцинації проти коронавірусу
Фото: Associated Press

Вірус SARS-CoV-2 постійно мутує та ухиляється від імунної відповіді організму людини

У січні в Україні зареєстрували випадки нового субваріанту штаму коронавірусу Омікрон – JN.1, який називають «Дженні». Відомо, що загалом 9 людей захворіли. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Новий штам вірусу виявили у таких областях:

  • Сумській (3);
  • Волинській області (2);
  • Черкаській області (2);
  • Рівненській (1);
  • Запорізькій (1).

Як зазначають у відомстві, вірус SARS-CoV-2 постійно мутує та ухиляється від імунної відповіді, тобто швидше вражає ослаблений імунітет. Так, захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби.  

«Тому людям, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19, та особам з групи ризику важкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення», – зазначає заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Зазначимо, що серед захворілих в Україні з 9 людей лише одна мала 2 щеплення проти COVID-19. Зважаючи на клінічні симптоми медики зафіксували середній або легкий перебіг захворювання, лише одна людина була госпіталізована до лікарні. Вік пацієнтів – 27-73 роки. 

Щодо JN.1 у ВООЗ зазначають, що ризик для населення є низьким, а вакцини, які використовуються у світі проти COVID-19, захищають від нового субваріанту.

Штам коронавірусу JN.1 («Дженні») вперше виявили у США у вересні 2023 р., після – в інших країнах світу, зокрема Індії, Китаї, Великій Британії. ВООЗ класифікувала його як субваріант, який «представляє інтерес», через «його швидке поширення». За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) станом на 5 січня 2024 р. на JN.1 припало приблизно 62% усіх варіантів SARS-CoV-2, що циркулюють. 

В Україні наразі для щеплень використовують вакцини «Janssen» (виробник «Johnson&Johnson») та «Comirnaty» (виробник «Pfizer»). Для дітей з 5-річного віку використовується вакцина проти COVID-19 «Comirnaty» для дітей (виробник «Pfizer»). Також доступна Омікрон-специфічна вакцина (виробник «Pfizer»), рекомендована для бустерних щеплень людям, які мають два щеплення. Щеплення — безоплатні та доступні у всіх областях, інформацію про найближчий пункт вакцинації, їх адреси та графік роботи можна отримати, зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Нагадаємо, 24 листопада 2023 року Кабмін скасував карантин, введений через Covid-19.

Читайте також: Коли в Україні очікується пік захворюваності на Covid-19: відповідь МОЗ

 

Теги: Ігор Кузін щеплення лікар Кабмін

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