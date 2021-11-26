Головний санлікар пояснив, як Україні вдалося відтягнути пік пандемії

Відстрочити початок піку захворюваності допомогли обмеження для тих, хто прибуває з Росії, каже санлікар

Пік хвилі пандемії в Україні пройдено

Відстрочити пік захворюваності на коронавірус в Україні вдалося за рахунок введення обов'язкової самоізоляції для тих, хто повернувся з Росії. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Саме за рахунок впровадження такої норми нам вдалося відтягнути початок піку захворюваності в порівнянні з європейським піком, який стався раніше, ніж у нас. Зміст цієї норми полягає в тому, що будь-яка особа, яка перебувала на території РФ протягом семи днів, підлягає обов'язковій самоізоляції, яка контролюється через додаток «Вдома», причому ізоляцію неможливо припинити достроково, навіть якщо ця людина здасть хоч 10 ПЛР-тестів», – сказав Кузін.

Також санлікар розповів, що у лікарнях східних та південних областей України додається більше ковідних ліжок, оскільки ці регіони не були повністю залучені до весняної хвилі і навесні ліжковий фонд там не був мобілізований у повному обсязі.

Раніше головний санітарний лікар назвав «Главкому» ймовірні строки наступної хвилі Covid-19.

Нагадаємо, за оцінками Академії наук, Україна пройшла пік смертності від коронавірусу. Ще Національна академія наук вирахувала ефективність вакцинації в Україні.

До слова, за минулу добу в Україні зафіксовано 600 смертей та майже 16 тис. нових Covid-інфікованих.