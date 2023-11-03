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Голова парламентського комітету назвав дві галузі медицини, які потребують екстрених змін

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Голова парламентського комітету назвав дві галузі медицини, які потребують екстрених змін
Через війну в Украині значно зросла потреба в реабілітації
фото з відкритих джерел

Радуцький пояснив, шо треба змінити в медицині під час війни

Реабілітація та психологічна допомога є галузями медицини, які через війну потребують змін. Таку думку висловив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в коментарі «Главкому».

«На мою думку, реабілітація та психологічна допомога – це дві галузі, які найбільше потребують змін через війну. Сфера охорони здоров’я відчуває брак кадрів у галузі реабілітації. До початку війни не було такої потреби в реабілітації таких масштабів, як зараз», – підкреслив Радуцький.

Він додав, що паралельно відбувається навчання студентів у медичних вишах. Також запрошуються іноземні фахівці для навчання українських медиків, продовжується реформування галузі відповідно до світових стандартів. 

«Всеукраїнською програмою ментального здоров’я займається перша леді Олена Зеленська. За даними опитувань, понад 90% українців мають хоча б один із симптомів тривожних розладів, кожен другий перебуває в зоні ризику розвитку труднощів, пов’язаних із психічним здоров'ям», – зазначив голова комітету Верховної Ради.

Михайло Радуцький заявив, що з цих причин вкрай важливо створити в Україні дієву систему надання психологічної допомоги.  

Нагадаємо, в Україні створять кадровий резерв медичних працівників для роботи на деокупованих територіях. Народний депутат, голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький зазначив, що нещодавно відповідну постанову ухвалив Уряд  депутат. За його словами, процес залучення медиків до допомоги колегам розпочався під час ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. 

Зазначимо, Київ активно працює над тим, щоб у кожному районі столиці був сучасний центр реабілітації для дітей та дорослих з інвалідністю.

У липні Зеленський заявив про створення мережі реабілітаційних центрів в Україні.

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Теги: медицина реабілітація НСЗУ Михайло Радуцький

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