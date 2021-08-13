Центр масової вакцинації на Лівобережці два дні не працюватиме

Під час святкових вихідних скорочено кількість вакцинальних днів

14 та 15 серпня у Центрі масової вакцинації, що створено на базі Міжнародного виставкового центру, та упунктах щеплень, розташованих на базі медичних закладів столиці, для вакцинації та ревакцинації є доступним препарат CoronaVac, а для отримання першої дози – CoronaVac та Moderna. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Києва Валентина Гінзбург.

За її словами, згідно з даними МОЗ, в кількох регіонах України епідемічні показники вже не відповідають «зеленій зоні». У столиці рівень госпіталізацій та «тяжкості» ушпиталених пацієнтів також потрохи зростає.

«Так, якщо ще минулої п’ятниці в стаціонарах пацієнтів у тяжкому стані (в тому числі тих, хто потребує штучної вентиляції легенів) було 49%, то сьогодні – вже 56%», – розповіла директорка Департаменту.

Гінзбург зазначила, що наразі стрімке зростання кількості важких випадків хвороби вдається стримувати в тому числі завдяки тому, що медики та кияни по-справжньому усвідомлюють важливість вакцинації: «Доказом цього є той факт, що Київ уже не перший місяць безперечний лідер за показниками щеплень серед регіонів країни. Я дякую медикам, які витримують додаткове навантаження «вакцинальними перегонами». Я дякую свідомим киянам, які захищаючи себе надають місту шанс залишатися максимально безпечною зоною під час пандемії».

Гінзбург наголосила, що робота над створенням максимально сприятливих умов для вакцинації від Covid-19 не припиняється ні на день. Кожне зауваження, скарга або пропозиція оперативно розглядаються, а сам процес організації щеплень за необхідності корегується з метою вдосконалення.

Зважаючи на те, що попереду чотири святкових вихідних з нагоди 30-ї річниці Незалежності, ухвалено рішення скоротити кількість вакцинальних днів до двох. Тож 23 та 24 серпня Центр масової вакцинації та вакцинальні пункти в медзакладах не працюватимуть, але щепитися можна раніше – 21 та 22 серпня або починаючи з 25-го. Особливо в Департаменті охорони здоров’я радять звернути увагу на цю інформацію тим киянам, у яких на 23 та 24 серпня припадає ревакцинація. Кілька днів раніше або пізніше ніяк не вплинуть на ефективність імунізації – запевняють фахівці.

«Зазвичай ми чекаємо на вихідні, щоб відпочити і набратися сил. Це завжди є дуже корисним для нашого самопочуття – емоційного та фізичного. А я пропоную виділити частину неробочого часу, щоб зробити подарунок своєму майбутньому здоров’ю, а можливо і життю – щепитися та почуватися захищеним від небезпечної коронавірусної хвороби під час нового прогнозованого спалаху», – підсумувала Гінзбург.

Як відомо, Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

Під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

З 10 серпня запрацювала в тестовому режимі електронна система подачі заявок, за якою можна буде отримати спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті на випадок посилення карантинних обмежень

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