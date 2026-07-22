Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Після удару по Wildberries росіянам у Краснодарі радять «не дихати»

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
Після удару по Wildberries росіянам у Краснодарі радять «не дихати»
У ніч проти 22 липня у Краснодарі зазнав атаки безпілотників логістичний центр Wildberries
колаж: glavcom.ua

Унаслідок прильоту по осередку російського ритейлу місто накрило їдким димом

Після масштабної пожежі на логістичному комплексі Wildberries у Краснодарі місцеве управління Росспоживнагляду (Роспотребнадзор) закликало жителів обмежити перебування на відкритому повітрі через сильне задимлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на опубліковані рекомендації від Управління Роспотребнагляду по Краснодарському краю.

Відомство опублікувало рекомендації після нічної атаки безпілотників 22 липня, внаслідок якої на складі спалахнула велика пожежа.

Відомство порадило:

  • по можливості не виходити на вулицю;
  • не відкривати вікна;
  • частіше проводити вологе прибирання;
  • при необхідності виходу використовувати маски або респіратори;
  • пити більше води;
  • промивати очі, ніс і горло;
  • тимчасово відмовитися від контактних лінз на користь окулярів;
  • не курити;
  • у разі появи кашлю, задишки або погіршення самопочуття звернутися до лікаря.

У самому відомстві пояснили свої рекомендації так: «У зв'язку із загорянням у Краснодарі та наявними ризиками рекомендуємо уникати перебування на відкритому повітрі, не відкривати вікна, а за необхідності виходу використовувати маски або респіратори».

При цьому варто зазначити, що офіційні повідомлення не містять тверджень, що повітря в місті стало непридатним для дихання. Росспоживнагляд пояснює обмеження саме ризиками для здоров'я через продукти горіння та густий дим, який утворився після пожежі.

Управління Роспотребнагляду по Краснодарському краю опублікувало рекомендації для жителів Краснодару
Управління Роспотребнагляду по Краснодарському краю опублікувало рекомендації для жителів Краснодару
фото: скрин з соцмереж

Нагадаємо, за даними російської влади, у ніч проти 22 липня Краснодар зазнав атаки безпілотників. Однією з цілей став логістичний центр Wildberries, де виникла масштабна пожежа. До ліквідації займання залучили понад 100 рятувальників, десятки одиниць техніки та пожежний гелікоптер.

За інформацією губернатора Краснодарського краю, внаслідок атаки постраждали десять людей, чотирьох із них госпіталізували.

Після інциденту компанія Wildberries повідомила про тимчасове призупинення роботи логістичних центрів у Краснодарі та Невинномиську. Працівників обох складів евакуювали, а заплановані поставки запропонували перенаправляти до інших логістичних об'єктів.

До слова, президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження логістичних центрів Wildberries у Краснодарському краї РФ, які, за його словами, були залучені до забезпечення російської армії комплектуючими для дронів, навігаційним обладнанням та спорядженням.

Також, за словами глави української держави, ЗСУ в ніч проти 22 липня завдали удару по нафтобазі та об'єктах тіньового флоту Росії. Зеленський наголосив, що Україна й надалі застосовуватиме «далекобійні санкції» проти військової інфраструктури країни-агресора. 

Читайте також:

Теги: пожежа росія здоров'я небезпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Режим «невидимості» по-кремлівськи: росТБ приховало атаку на Wildberries
Режим «невидимості» по-кремлівськи: росТБ приховало атаку на Wildberries
В Анкарі розбився навчальний гелікоптер: є загиблий
В Анкарі розбився навчальний гелікоптер: є загиблий
Посилки в Італії подорожчають: як сильно це вдарить по гаманцях українців
Посилки в Італії подорожчають: як сильно це вдарить по гаманцях українців
Після удару по Wildberries росіянам у Краснодарі радять «не дихати»
Після удару по Wildberries росіянам у Краснодарі радять «не дихати»
Напад на українських дітей у Легниці: 26-річній затриманій загрожує понад 7 років в'язниці
Напад на українських дітей у Легниці: 26-річній затриманій загрожує понад 7 років в'язниці
Рекордні 84 тонни: у Польщі зафіксували вибухове зростання наркоринку
Рекордні 84 тонни: у Польщі зафіксували вибухове зростання наркоринку

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2026
110K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
90K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
81K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
Вчора, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua