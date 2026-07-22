Після удару по Wildberries росіянам у Краснодарі радять «не дихати»

У ніч проти 22 липня у Краснодарі зазнав атаки безпілотників логістичний центр Wildberries

Унаслідок прильоту по осередку російського ритейлу місто накрило їдким димом

Після масштабної пожежі на логістичному комплексі Wildberries у Краснодарі місцеве управління Росспоживнагляду (Роспотребнадзор) закликало жителів обмежити перебування на відкритому повітрі через сильне задимлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на опубліковані рекомендації від Управління Роспотребнагляду по Краснодарському краю.

Відомство опублікувало рекомендації після нічної атаки безпілотників 22 липня, внаслідок якої на складі спалахнула велика пожежа.

Відомство порадило:

по можливості не виходити на вулицю;

не відкривати вікна;

частіше проводити вологе прибирання;

при необхідності виходу використовувати маски або респіратори;

пити більше води;

промивати очі, ніс і горло;

тимчасово відмовитися від контактних лінз на користь окулярів;

не курити;

у разі появи кашлю, задишки або погіршення самопочуття звернутися до лікаря.

У самому відомстві пояснили свої рекомендації так: «У зв'язку із загорянням у Краснодарі та наявними ризиками рекомендуємо уникати перебування на відкритому повітрі, не відкривати вікна, а за необхідності виходу використовувати маски або респіратори».

При цьому варто зазначити, що офіційні повідомлення не містять тверджень, що повітря в місті стало непридатним для дихання. Росспоживнагляд пояснює обмеження саме ризиками для здоров'я через продукти горіння та густий дим, який утворився після пожежі.

Управління Роспотребнагляду по Краснодарському краю опублікувало рекомендації для жителів Краснодару фото: скрин з соцмереж

Нагадаємо, за даними російської влади, у ніч проти 22 липня Краснодар зазнав атаки безпілотників. Однією з цілей став логістичний центр Wildberries, де виникла масштабна пожежа. До ліквідації займання залучили понад 100 рятувальників, десятки одиниць техніки та пожежний гелікоптер.

За інформацією губернатора Краснодарського краю, внаслідок атаки постраждали десять людей, чотирьох із них госпіталізували.

Після інциденту компанія Wildberries повідомила про тимчасове призупинення роботи логістичних центрів у Краснодарі та Невинномиську. Працівників обох складів евакуювали, а заплановані поставки запропонували перенаправляти до інших логістичних об'єктів.

До слова, президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження логістичних центрів Wildberries у Краснодарському краї РФ, які, за його словами, були залучені до забезпечення російської армії комплектуючими для дронів, навігаційним обладнанням та спорядженням.

Також, за словами глави української держави, ЗСУ в ніч проти 22 липня завдали удару по нафтобазі та об'єктах тіньового флоту Росії. Зеленський наголосив, що Україна й надалі застосовуватиме «далекобійні санкції» проти військової інфраструктури країни-агресора.