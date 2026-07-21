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На що хворіє Трамп? Фізіотерапевт висунув нові припущення про стан президента США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На що хворіє Трамп? Фізіотерапевт висунув нові припущення про стан президента США
Дональд Трамп нібито має ознаки застійної серцевої недостатності та хронічної хвороби нирок
фото: Getty Images

Фізіотерапевт стверджує, що Трамп нібито має нетримання кишківника та щодня проходить внутрішньовенне лікування

Фізіотерапевт Адам Джеймс заявив, що президент США Дональд Трамп нібито має ознаки застійної серцевої недостатності та хронічної хвороби нирок. Крім того, він стверджує, що американський президент «постійно пахне сечею» через нетримання та щодня отримує внутрішньовенні препарати. Водночас жодних підтверджень цим твердженням немає, а Білий дім раніше заявляв, що здоров'я президента є добрим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на irishstar.

За словами Джеймса, він отримав повідомлення від анонімного джерела, яке нібито працює поруч із президентом США. «Я щойно отримав особисте повідомлення від джерела, яке підтвердило мені, що президент постійно пахне сечею через нетримання сечі», – каже він.

Фізіотерапевт також стверджує, що Трамп нібито має нетримання кишківника та щодня проходить внутрішньовенне лікування. На його думку, президент може страждати на застійну серцеву недостатність і хронічну ниркову недостатність, а синці на руках можуть бути наслідком регулярного введення препаратів.

Джеймс також заявив, що таке лікування нібито лише підтримує життя пацієнта. При цьому фізіотерапевт не входить до медичної команди президента США, не бере участі в його лікуванні та не посилається на офіційні медичні документи.

Хто такий Адам Джеймс

Адам Джеймс – ліцензований фізіотерапевт із 14-річним досвідом роботи, який спеціалізується на лікуванні людей похилого віку. Останніми місяцями він неодноразово аналізував публічні виступи Дональда Трампа та висував припущення щодо його можливих захворювань. Усі ці оцінки є його особистою думкою і не підтверджувалися Білим домом або офіційними медичними висновками.

Які хвороби Джеймс раніше припускав у Трампа

Січень 2026 року: лобно-скронева деменція

Після появи фотографій із синцями на руках Трампа Джеймс заявив, що у президента можуть бути ознаки лобно-скроневої деменції.

На що хворіє Трамп? Фізіотерапевт висунув нові припущення про стан президента США фото 1
На що хворіє Трамп? Фізіотерапевт висунув нові припущення про стан президента США фото 2
На що хворіє Трамп? Фізіотерапевт висунув нові припущення про стан президента США фото 3

За його словами, на це нібито вказують:

  • незвична хода;
  • проблеми з рівновагою;
  • невиразна мова;
  • повторення одних і тих самих фраз;
  • труднощі з контролем імпульсів.

Фізіотерапевт тоді припустив, що захворювання може прогресувати швидше за звичайний перебіг: «Йому може залишатися від двох до чотирьох років життя». Після появи фотографій із синцями на руках сам Трамп пояснив, що вони виникають через щоденний прийом аспірину.

«Мої лікарі кажуть мені: «Пане президенте, вам варто брати меншу дозу, дитячий аспірин на 81 міліграм». Але я беру дорослу таблетку на 325 міліграмів. Я роблю це вже 25 років, і саме це викликає синці. Іноді я просто злегка зачеплю край столу – і одразу з'являється слід. Але моє серце в ідеальному порядку, і моє здоров'я чудове!»

Червень 2026 року: припущення про інсульт

Після одного з брифінгів у Білому домі Джеймс заявив, що Трамп міг перенести інсульт або «інсультоподібну подію». Крім того, особистий лікар президента Шон Барбабелла пояснював почервоніння на шиї Трампа використанням профілактичного крему для шкіри. За його словами, це тимчасова реакція, яка не пов'язана із серйозним захворюванням.

На що хворіє Трамп? Фізіотерапевт висунув нові припущення про стан президента США фото 4
На що хворіє Трамп? Фізіотерапевт висунув нові припущення про стан президента США фото 5

На його думку, про це могли свідчити:

  • асиметрія обличчя;
  • особливості руху щелепи;
  • труднощі з мовленням;
  • нахил тіла під час сидіння;
  • слабкість одного боку тіла.

Водночас жодних офіційних підтверджень цих тверджень не було.

Липень 2026 року: серцева та ниркова недостатність

У своїй новій заяві Джеймс вже говорить про інші можливі діагнози. Він стверджує, що Трамп нібито має:

  • застійну серцеву недостатність;
  • хронічну ниркову недостатність;
  • нетримання сечі;
  • нетримання кишківника.

Також фізіотерапевт заявив, що президент США нібито щодня отримує внутрішньовенні сечогінні препарати. Жодних доказів або медичних документів на підтвердження цих слів він не оприлюднив.

Що Білий дім говорить про здоров'я Трампа

Адміністрація президента США неодноразово заявляла, що Дональд Трамп перебуває у доброму фізичному стані та здатний виконувати обов'язки глави держави.

Нагадаємо, у травні 2026 року президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що успішно завершив чергове медичне обстеження, яке не виявило жодних проблем із його здоров'ям.

«Главком» писав, що колишні лікарі Білого дому виявили занепокоєння через стан здоров’я Дональда Трампа. Американці не знають про стан здоров'я очільника їхньої держави, оскільки про це не розповідають у ЗМІ. За словами кардіолога Білого дому Джонатана Райнера, про здоров’я Дональда Трампа відомо не все. Водночас колишній лікар президентів Джорджа Буша-молодшого та Барака Обами Джеффрі Кульман закликав президента пройти когнітивні обстеження.

За результатами опитування Washington Post, ABC News та Ipsos, з’ясувалося, що 44% американців не вважає 79-річного Дональда Трампа здатним керувати країною. Ще 40% опитаних вважають, що Трамп попри свій вік зберігає світлий розум та може бути президентом. 

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Теги: здоров'я США Дональд Трамп лікар хвороба

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