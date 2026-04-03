Програму «Доступні ліки» буде розширено: які препарати потраплять у список

«Доступні ліки» – це програма, яка дозволяє пацієнтам отримувати необхідні лікарські засоби безоплатно або з частковою доплатою

До програми можуть додати препарати для лікування діабету, серцевої недостатності та профілактики інсульту

Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє запустити процедури для включення до програми «Доступні ліки» препаратів із пʼятьма новими речовинами. Вони застосовуються для лікування цукрового діабету другого типу, серцевої недостатності та профілактики тромбоемболічних ускладнень, зокрема інсульту та інших станів, пов’язаних з утворенням тромбів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну службу здоров'я.

Як зазначається, Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою удосконалено механізм реімбурсації лікарських засобів і медичних виробів у межах Програми медичних гарантій. Постанова врегульовує ключові питання, від яких залежить функціонування програми реімбурсації: створює основу для включення нових препаратів до програми «Доступні ліки», уточнює механізми ціноутворення та відшкодування, а також спрощує адміністрування програми.

НСЗУ наголошує, що ухвалена постанова дозволяє запустити всі необхідні процедури для включення до програми препаратів із новими речовинами:

дапагліфлозин;

емпагліфлозин;

апіксабан;

дабігатран етексилат;

ривароксабан.

Постанова також уточнює механізми ціноутворення та відшкодування вартості ліків. Зокрема, вводиться поняття фіксованого розміру реімбурсації – держава відшкодовуватиме визначену частку вартості конкретної упаковки препарату.

Крім того, документ передбачає нові механізми для залучення виробників до програми. Якщо за певною міжнародною непатентованою назвою препарату не буде жодної пропозиції, під час наступного оновлення до програми зможе потрапити препарат із найнижчою гуртово-відпускною ціною.

Також постановою розширено повноваження Національної служби здоров’я України. Вона відповідатиме за формування, ведення та оприлюднення переліків лікарських засобів і медичних виробів, що підлягають реімбурсації, а також граничних гуртово-відпускних цін.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України оновило перелік лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою «Доступні ліки». Уперше до «Доступних ліків» включено лікарські засоби з двома діючими речовинами – амоксициліном та офлоксацином. В інших випадках ідеться про розширення переліку торгових назв препаратів із діючими речовинами, які вже були доступні в межах програми.