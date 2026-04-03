Зеленський посилив курс на підтримку кримських татар

Єгор Голівець
Президент доручив визначити статус Меджлісу і відзначив діячів орденами

Президент України Володимир Зеленський підписав укази №289/2026 і №293/2026, якими відзначив державними нагородами низку представників кримськотатарського народу та доручив уряду визначити правовий статус Меджлісу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідні документи на сайті глави держави.

Згідно з указом про нагородження, за вагомий внесок у зміцнення державності, захист суверенітету та розвиток суспільного життя низку діячів відзначили орденами «За заслуги» різних ступенів. Зокрема, орден І ступеня отримав заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров.

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагородили продюсера і автора документальних проєктів Акіма Галімова.

Орден ІІІ ступеня присвоєно низці діячів, серед яких представники оборонної сфери, правозахисники, релігійні діячі, спортсмени та громадські активісти. Також окремі нагороди отримали волонтери та представники кримськотатарської громади.

Крім того, президент присвоїв почесні звання. Зокрема, звання «Народний артист України» отримав композитор Джеміль Каріков, а «Народний художник України» – художник-кераміст Рустем Скибін. Відзнаки також отримали педагоги, журналісти та працівники освіти.

Окремим указом №293/2026 Зеленський доручив Кабінету Міністрів невідкладно вирішити питання закріплення за Меджлісом кримськотатарського народу правового статусу представницького органу.

Документ передбачає забезпечення прав кримськотатарського народу, зокрема гарантій його етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що мусульманська спільнота України та кримськотатарський народ зустрічають в умовах агресії уже 13-й Рамадан. Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що наступний Рамадан буде у мирі. 

Читайте також:

Президент зробив заяву про припинення вогню
Перемир'я на Великдень. Президент зробив заяву
30 березня, 12:28
Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном
Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ: обговорили іранські удари, Ормузьку протоку та оборонну співпрацю
28 березня, 10:32
Президент: Вдячний СБУ за цей захист наших людей
Викрито агентурну мережу РФ, яка діяла через релігійні спільноти: деталі від Зеленського
23 березня, 21:45
Зеленський у Лондоні проведе переговори з королем, Стармером та Рютте
Зеленський прибув до Лондона: графік зустрічей президента
17 березня, 13:26
«Я не підривав «Дружбу». Зеленський назвав строки ремонту скандального нафтопроводу
«Я не підривав «Дружбу». Зеленський назвав строки ремонту скандального нафтопроводу
15 березня, 10:25
Зеленський підкреслив, що Орбан блокує допомогу Україні та стоїть на боці Путіна
Зеленський назвав найбільший гріх Орбана
15 березня, 09:31
Чи знизить уряд акцизи та ПДВ на пальне: заява Свириденко
Чи знизить уряд акцизи та ПДВ на пальне: заява Свириденко
13 березня, 12:07
Президент: Україна – надійний донор безпеки
Україна направила команду до регіону Перської затоки для допомоги: деталі від Зеленського
10 березня, 20:15
Кувейт просить Україну допомогти захистити населення
Україна та Кувейт координують зусилля проти спільних безпекових загроз
4 березня, 21:11

Політика

Зеленський уперше відвідав Сирію: про що домовилися в Дамаску
Зеленський уперше відвідав Сирію: про що домовилися в Дамаску
Зеленський уперше прибув до Сирії
Зеленський уперше прибув до Сирії
Чи відмовиться Україна від територій заради миру: Зеленський зробив заяву
Чи відмовиться Україна від територій заради миру: Зеленський зробив заяву
«Росія передає досвід терору Ірану»: Зеленський розповів про вплив окупантів на Близькому Сході
«Росія передає досвід терору Ірану»: Зеленський розповів про вплив окупантів на Близькому Сході
Мирні переговори – на паузі: Офіс президента повідомив, коли очікувати відновлення
Мирні переговори – на паузі: Офіс президента повідомив, коли очікувати відновлення
Зеленський розповів, про що домовився з Ердоганом
Зеленський розповів, про що домовився з Ердоганом

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
