Зеленський посилив курс на підтримку кримських татар

Президент доручив визначити статус Меджлісу і відзначив діячів орденами

Президент України Володимир Зеленський підписав укази №289/2026 і №293/2026, якими відзначив державними нагородами низку представників кримськотатарського народу та доручив уряду визначити правовий статус Меджлісу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідні документи на сайті глави держави.

Згідно з указом про нагородження, за вагомий внесок у зміцнення державності, захист суверенітету та розвиток суспільного життя низку діячів відзначили орденами «За заслуги» різних ступенів. Зокрема, орден І ступеня отримав заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров.

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагородили продюсера і автора документальних проєктів Акіма Галімова.

Орден ІІІ ступеня присвоєно низці діячів, серед яких представники оборонної сфери, правозахисники, релігійні діячі, спортсмени та громадські активісти. Також окремі нагороди отримали волонтери та представники кримськотатарської громади.

Крім того, президент присвоїв почесні звання. Зокрема, звання «Народний артист України» отримав композитор Джеміль Каріков, а «Народний художник України» – художник-кераміст Рустем Скибін. Відзнаки також отримали педагоги, журналісти та працівники освіти.

Окремим указом №293/2026 Зеленський доручив Кабінету Міністрів невідкладно вирішити питання закріплення за Меджлісом кримськотатарського народу правового статусу представницького органу.

Документ передбачає забезпечення прав кримськотатарського народу, зокрема гарантій його етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що мусульманська спільнота України та кримськотатарський народ зустрічають в умовах агресії уже 13-й Рамадан. Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що наступний Рамадан буде у мирі.