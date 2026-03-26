Змінено правила видачі свідоцтв для компаній, що перевіряють лічильники

Наталія Порощук
Організації, які перевіряють точність лічильників води, газу, електроенергії та інших вимірювальних приладів отримуватимуть свідоцтво про уповноваження на проведення повірки за оновленою процедурою. Кабмін ухвалив рішення про внесення змін до постанови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Ключові зміни:

  1. Повідомлення про недоліки в пакеті документів надходитиме протягом трьох робочих днів. Якщо організація подала неповний пакет документів, Мінекономіки повідомить про недоліки протягом трьох робочих днів і надасть 10 календарних днів на їх усунення. Відмова у реєстрації заяви не передбачена.
  2. Комісія перевірятиме організацію за п'ятьма критеріями: незалежність і неупередженість організації; кваліфікацію персоналу; наявність необхідного обладнання та приміщень; нормативні документи; систему якості. До складу комісії входитимуть фахівці з досвідом у сфері метрології не менше п'яти років. Персонал складатиме тест – 40 питань з теорії і практично демонструватиме проведення повірки.
  3. Організація зможе оскаржити результати перевірки. Протягом п'яти робочих днів після отримання акта перевірки організація зможе подати письмові зауваження. Мінекономіки розглядатиме їх протягом наступних п'яти робочих днів.
  4. На відкликання свідоцтва надаватиметься 20 робочих днів. Мінекономіки розглядатиме заяву про припинення дії свідоцтва протягом 20 робочих днів. 
  5. Рішення про відмову у наданні свідоцтва можна буде оскаржити протягом шести місяців. Рішення про відмову у наданні свідоцтва можна буде оскаржити в судовому порядку протягом шести місяців від моменту прийняття рішення.

Нагадаємо, українські споживачі природного газу повинні бути готовими до періодичної повірки газових лічильників фахівцями. «Главком» із посиланням на Вінницьку міську філію «Газмережі» розповідає, як часто необхідно проводити відповідну процедуру, хто має покривати витрати та що загрожує у випадку уникнення такої процедури.

Зауважимо, лічильник, як і будь-який інший електронний пристрій, може виходити з ладу, що спричиняє помилки в підрахунках. Фахівці ДТЕК Одеські електромережі пояснили, як розпізнати основні ознаки несправностей у роботі приладів обліку та куди звертатися для їх вирішення.

