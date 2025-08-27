Сезон небезпеки для алергіків у розпалі: як уберегтись від амброзії
В період цвітіння амброзії варто дотримуватись деяких правил
Сезон цвітіння амброзії зазвичай триває з середини липня до середини жовтня. У цей час пилок постійно вивільняється і накопичується не лише в атмосфері, а й у житлових приміщеннях. Рослина є одним з найпотужніших алергенів, і в Україні її включено до Переліку регульованих шкідливих організмів. «Главком» з посиланням на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розповідає, що робити в разі виникнення алергії.
Яким чином розвивається алергічна реакція
Коли пилок амброзії потрапляє в організм через дихальні шляхи, слизові оболонки або шкіру, імунна система сприймає його як загрозу. У відповідь вивільнюються біологічно активні речовини (наприклад, гістамін), що й провокують алергію.
Симптоми алергії на амброзію:
- закладеність носа, утруднене носове дихання;
- водянисті виділення з носа;
- чхання, сухий кашель;
- почервоніння очей, сльозотеча;
- пирхота в горлі;
- висипання на шкірі (пухирі, плями), які супроводжуються свербежем;
- у тяжких випадках – набряк та спазм дихальних шляхів, анафілактичний шок.
Профілактичні заходи в період цвітіння амброзії:
- уникати перебування на вулиці в період найбільшої концентрації пилку (зазвичай з 10:00 до 17:00, особливо у вітряні дні);
- регулярно здійснювати вологе прибирання вдома, щоб зменшити кількість пилку в оселі;
- носити сонцезахисні окуляри у період цвітіння амброзії, щоб захистити очі від подразнення;
- тримати вікна та двері зачиненими, зокрема в автомобілі;
- після вулиці переодягатися, приймати душ та промивати ніс;
- не сушити одяг надворі;
- щоб надовго знизити чутливість до пилку, можна розглянути можливість проведення алерген-специфічної імунотерапії (АСІТ) з лікарем-алергологом.
Що робити при симптомах алергії:
- звернутися до лікаря для професійної консультації та лікування;
- за потреби використовувати антигістамінні препарати, попередньо проконсультувавшись із лікарем.
Зазначимо, що боротьба з амброзією – це тривалий процес, що потребує системного підходу та постійної уваги. У столиці її викошують, виривають та обробляють екологічно безпечними засобами.
