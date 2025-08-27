Головна Країна Здоров'я
Сезон небезпеки для алергіків у розпалі: як уберегтись від амброзії

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Сезон небезпеки для алергіків у розпалі: як уберегтись від амброзії
В сезон амброзії варто дотримуватись певних правил
фото: Берестин Іnfo

В період цвітіння амброзії варто дотримуватись деяких правил

Сезон цвітіння амброзії зазвичай триває з середини липня до середини жовтня. У цей час пилок постійно вивільняється і накопичується не лише в атмосфері, а й у житлових приміщеннях. Рослина є одним з найпотужніших алергенів, і в Україні її включено до Переліку регульованих шкідливих організмів. «Главком» з посиланням на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розповідає, що робити в разі виникнення алергії.

Яким чином розвивається алергічна реакція

Коли пилок амброзії потрапляє в організм через дихальні шляхи, слизові оболонки або шкіру, імунна система сприймає його як загрозу. У відповідь вивільнюються біологічно активні речовини (наприклад, гістамін), що й провокують алергію.

Симптоми алергії на амброзію:

  • закладеність носа, утруднене носове дихання;
  • водянисті виділення з носа;
  • чхання, сухий кашель;
  • почервоніння очей, сльозотеча;
  • пирхота в горлі;
  • висипання на шкірі (пухирі, плями), які супроводжуються свербежем;
  • у тяжких випадках – набряк та спазм дихальних шляхів, анафілактичний шок.

Профілактичні заходи в період цвітіння амброзії:

  • уникати перебування на вулиці в період найбільшої концентрації пилку (зазвичай з 10:00 до 17:00, особливо у вітряні дні);
  • регулярно здійснювати вологе прибирання вдома, щоб зменшити кількість пилку в оселі;
  • носити сонцезахисні окуляри у період цвітіння амброзії, щоб захистити очі від подразнення;
  • тримати вікна та двері зачиненими, зокрема в автомобілі;
  • після вулиці переодягатися, приймати душ та промивати ніс;
  • не сушити одяг надворі;
  • щоб надовго знизити чутливість до пилку, можна розглянути можливість проведення алерген-специфічної імунотерапії (АСІТ) з лікарем-алергологом.

Що робити при симптомах алергії:

  • звернутися до лікаря для професійної консультації та лікування;
  • за потреби використовувати антигістамінні препарати, попередньо проконсультувавшись із лікарем.

Зазначимо, що боротьба з амброзією – це тривалий процес, що потребує системного підходу та постійної уваги. У столиці її викошують, виривають та обробляють екологічно безпечними засобами. 

Читайте також:

