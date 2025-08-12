Головна Країна Суспільство
Держпродспоживслужба оштрафувала у Львові «Китайський привіт» Кацуріна

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Держпродспоживслужба оштрафувала у Львові «Китайський привіт» Кацуріна
Ресторатора було оштрафовано на 48 тис грн
фото з відкритих джерел

У закладі громадського харчування «Китайський привіт» було проведено захід державного контролю

Інспектування ресторану «Китайський привіт» у Львові здійснювалось на підставі спалаху харчового отруєння серед відвідувачів закладу громадського харчування. Про це пише «Главком» з посиланням на повідомлення обласного управління Держпродспоживслужби.

У ході інспектування було встановлено, що суб’єкт господарювання порушив встановлені законодавством гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів.

За результатами інспектування, відповідно до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», на суб’єкт господарювання накладено фінансову санкцію у розмірі 48 тис. грн.

Нагадаємо, 16 липня Кацурін повідомив, що отруївся у власному ресторані у Львові. Й 11 гостей закладу розповіли про схожі симптоми.

Вже 18 липня кількість хворих, що отруїлися у ресторані, зросла до 70. Серед них – дев’ятеро дітей.

21 липня медики виявили у 45-х людей сальмонельоз після масового отруєння у закладі «Китайський привіт». Вони всі їли один і той самий десерт.

Наступного дня Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів повідомила, що лише семеро із 23 працівників львівського ресторану Міші Кацуріна мали медичні книжки. До лікарні вже було госпіталізовано 76 людей, серед яких 10 дітей та дві вагітні.

Пізніше стало відомо, що загалом отруїлись 119 людей. Усі постраждалі їли сінгапурський чізкейк, куди входить крем з яєць.

Знову ресторан було відкрито 5 серпня. Перед цим власник закладу зазначив, що напередодні запровадив у «Привіті» сучасну систему харчової безпеки ISO22000, яку використовують у міжнародних фуд-мережах та авіаційних кейтерінгах для усунення можливих проблем на будь-якому етапі створення страви.

