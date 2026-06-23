«Скринінг здоров’я 40+»: хто може пройти обстеження та як скористатися програмою

Учасниками програми можуть стати громадяни України, яким виповнилося 40 років і більше

В Україні діє програма «Скринінг здоров’я 40+», яка передбачає безоплатні обстеження для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем ментального здоров’я.

Після подання заявки учасники отримують одноразову державну допомогу у розмірі 2 тис. грн, яку можна використати для проходження скринінгу. «Главком» розповідає, що таке «Скринінг здоров’я 40+», хто може пройти обстеження, як отримати кошти та де скористатися програмою.

«Скринінг здоров’я 40+» – це національна програма для громадян України віком від 40 років. Вона передбачає базові обстеження для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем ментального здоров’я.

Хто може взяти участь у програмі?

Учасниками програми можуть стати громадяни України, яким виповнилося 40 років і більше.

Яким нормативним документом визначено участь у програмі?

Порядок участі визначено постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2025 року №1652 «Деякі питання проведення скринінгів здоров’я для пацієнтів віком від 40 років, які мають підвищений рівень ризику розвитку серцево-судинних захворювань та цукрового діабету».

Участь у програмі безплатна?

Так. Базовий скринінг здоров’я є безплатним. Для його проходження людям віком від 40 років нараховується одноразова допомога від держави у розмірі 2 тис. грн.

Що входить до скринінгу здоров’я?

Скринінг базується на принципах доказової медицини та включає комплекс медичних заходів:

фізикальне обстеження – вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту, окружності талії тощо;

опитування щодо способу життя, скринінг симптомів та виявлення факторів ризику;

лабораторні та інструментальні дослідження, які дозволяють оцінити роботу серця, судин і нирок.

Зокрема, проводяться ліпідограма та визначення рівня глікованого гемоглобіну. За показаннями можуть призначатися аналізи на електроліти, креатинін сироватки крові, розрахункова швидкість клубочкової фільтрації, а також визначення співвідношення альбуміну сечі до креатиніну.

Після отримання результатів лікар надає рекомендації щодо подальших дій.

Як часто можна проходити скринінг здоров’я?

Безплатний скринінг для людей віком від 40 років можна проходити один раз на рік.

Коли можна податися на послугу?

Подати заявку можна з 40 років. Якщо людині вже виповнилося 40 років, зробити це можна в будь-який час. Якщо 40-річчя настане протягом поточного року, подати заявку можна буде після дня народження.

Як взяти участь у програмі?

У застосунку «Дія» потрібно перейти до розділу «Сервіси» – «Допомога від держави» – «Скринінг здоров’я», ознайомитися з інформацією та натиснути «Розпочати».

Якщо у людини немає Дія.Картки для зарахування допомоги, її можна відкрити в одному із запропонованих банків. Після цього необхідно підтвердити свої дані та надіслати заяву на опрацювання.

Також можна оформити фізичну банківську картку, яка наразі доступна лише у ПриватБанку, або відкрити спеціальний рахунок для програми «Скринінг здоров’я 40+» та звернутися до ЦНАП. Працівники центру допоможуть подати заяву на участь.

Коли надійдуть кошти?

Орієнтовний термін зарахування коштів становить сім днів після подання заяви.

Кошти надійшли: що далі?

Після отримання коштів необхідно обрати будь-який зручний медичний заклад – державний, комунальний або приватний, незалежно від місця реєстрації чи проживання. Записатися на скринінг можна онлайн, телефоном або безпосередньо в медзакладі. Після проходження обстеження лікар надасть персоналізовані рекомендації.

У яких лікарнях можна пройти скринінг здоров’я?

Скористатися програмою можна у будь-якому медичному закладі, який має ліцензію на медичну практику та бере участь у програмі скринінгів. До переліку входять як державні, так і приватні клініки. Повний список закладів доступний на сайті програми.

Скільки часу триває обстеження?

Базовий скринінг здоров’я проводиться під час одного візиту до лікаря та триває від 60 до 90 хвилин. Після отримання результатів аналізів пацієнт отримує персональні рекомендації.

В якому банку можна відкрити «Дія.Картку»?

Цифрову «Дія.Картку» підтримують:

Якщо потрібна пластикова картка зі спеціальним рахунком для скринінгу, наразі її можна оформити лише у ПриватБанку.

Чи можна зняти кошти готівкою?

Ні. Кошти призначені виключно для проходження скринінгу в медичному закладі. Зняти їх готівкою неможливо.

До якого терміну потрібно використати кошти?

Після зарахування коштів учасники програми мають два місяці, щоб скористатися послугою в обраному медзакладі. Невикористані кошти повертаються до державного бюджету. Для тих, хто отримав гроші раніше – до внесення змін до постанови, діє попередній термін використання коштів – до 30 червня 2026 року.

Що робити, якщо пропустили повідомлення від «Дії»?

Якщо повідомлення було пропущено, запрошення на проходження скринінгу можна знайти у застосунку «Дія» у вкладці «Сповіщення». Також взяти участь у програмі можна через розділ «Сервіси» – «Допомога від держави» – «Скринінг здоров’я».

Нагадаємо, 31 січня 2026 року, Міністерство охорони здоров'я України запустило масштабну національну програму «Скринінг здоров’я 40+». Вона дозволить українцям від 40 років своєчасно виявляти ризики хронічних захворювань, контролювати стан здоров’я та запобігати ускладненням.