Українські зварювальні апарати працюють у військових шпиталях

Винахід базується на досягненнях інституту Патона – унікальній технології електрозварювання живих тканин

Технологія електрозварювання живих тканин сьогодні застосовується у військових та цивільних лікарнях України і допомагає скорочувати крововтрату під час операцій. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів судинний хірург Владислав Горбовець. Він наголосив, що зварювання живих тканин дозволяє крім зменшення крововтрати, скорочувати тривалість операцій та швидше відновлювати пацієнтів.

Технологія, яка стала ефективною альтернативою світовим стандартам у флебології (зокрема лазерному зварюванню вен), базується на легендарних розробках Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона.

Хірург Владислав Горбовець надавав медичну допомогу бійцям ЗСУ у Бахмуті, Попасній, Новоайдарі та у районі Дебальцевого. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня. В 2017 році указом президента йому була призначена дворічна стипендія як видатному діячу охорони здоров'я України.

За словами судинного хірурга Владислава Горбовця, у класичній хірургії зупинка кровотечі забирає до 70% усього часу операції, адже лікар змушений накладати затискачі та вручну перев'язувати кожну пошкоджену судину.

«Коли хірург розрізає тканину, то завжди йде кров. Для того, щоб в класичній хірургії зупинити кровотечу, треба застосовувати затискач і зав'язати ту судинку. На це може бути витрачено понад 70% часу проведення операції», – пояснює Владислав Горбовець.

Електрозварювання живих тканин повністю змінює цей процес:

Крововтрата знижується на 30–40% завдяки миттєвій та надійній герметизації судин.

Час операції скорочується втричі, а в окремих випадках – у 5–10 разів.

Реабілітація пацієнтів відбувається значно швидше завдяки мінімальному травмуванню тканин.

Відкрита Владиславом Горбовцем технологія зварювання судин пройшла перевірку реальністю в бойових умовах. Перші випробування методу відбулися у Першому добровольчому мобільному шпиталі імені Миколи Пирогова.

