Українські зварювальні апарати працюють у військових шпиталях

Лариса Голуб
glavcom.ua
Зварювання живих тканин дозволяє зменшити тривалість операцій
Винахід базується на досягненнях інституту Патона – унікальній технології електрозварювання живих тканин

Технологія електрозварювання живих тканин сьогодні застосовується у військових та цивільних лікарнях України і допомагає скорочувати крововтрату під час операцій. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів судинний хірург Владислав Горбовець. Він наголосив, що зварювання живих тканин дозволяє крім зменшення крововтрати, скорочувати тривалість операцій та швидше відновлювати пацієнтів. 

Технологія, яка стала ефективною альтернативою світовим стандартам у флебології (зокрема лазерному зварюванню вен), базується на легендарних розробках Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона.

Хірург Владислав Горбовець надавав медичну допомогу бійцям ЗСУ у Бахмуті, Попасній, Новоайдарі та у районі Дебальцевого. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.  В 2017 році указом президента йому була призначена дворічна стипендія як видатному діячу охорони здоров'я України.

За словами судинного хірурга Владислава Горбовця, у класичній хірургії зупинка кровотечі забирає до 70% усього часу операції, адже лікар змушений накладати затискачі та вручну перев'язувати кожну пошкоджену судину.

«Коли хірург розрізає тканину, то завжди йде кров. Для того, щоб в класичній хірургії зупинити кровотечу, треба застосовувати затискач і зав'язати ту судинку. На це може бути витрачено понад 70% часу проведення операції», – пояснює Владислав Горбовець.

Електрозварювання живих тканин повністю змінює цей процес:

  • Крововтрата знижується на 30–40% завдяки миттєвій та надійній герметизації судин.
  • Час операції скорочується втричі, а в окремих випадках – у 5–10 разів.
  • Реабілітація пацієнтів відбувається значно швидше завдяки мінімальному травмуванню тканин.

Відкрита Владиславом Горбовцем технологія зварювання судин пройшла перевірку реальністю в бойових умовах. Перші випробування методу відбулися у Першому добровольчому мобільному шпиталі імені Миколи Пирогова.

«Главком» писав, що українські хірурги наважилися на надскладне втручання, якого досі не виконував ніхто в світі. Фахівці Національного центру хірургії та трансплантології імені Олександра Шалімова спільно із травматологами шпиталю МВС провели унікальну операцію, у ході якої ризикнули провести пораненому військовому одночасну пересадку двох великих фрагментів кісток довжиною 22 сантиметри. Ця унікальна автотрансплантація дозволила врятувати від ампутації ногу захисника та повернути йому надію знову ходити.

Нагадаємо, в умовах повномасштабної війни лікарі фіксують різке зростання випадків захворювання, яке раніше вважалося рідкісним – стрес-індукованої кардіоміопатії, відомої як «синдром розбитого серця». Це не художня метафора, а серйозний медичний стан, що виникає на тлі сильних емоційних потрясінь. Світова історія знає подібні спалахи після руйнівних ураганів чи бомбардувань, проте Україна живе в стані безперервного критичного стресу вже понад чотири роки.

Україна та Литва запускають спільну грантову програму для розвитку оборонних інновацій
Нові правила Євросоюзу відріжуть технологічних гігантів США від стратегічних держтендерів
Google знайшов спосіб зменшити популяцію комарів зі смертельним вірусом
Apple відтермінувала один із найочікуваніших продуктів – Bloomberg
Росія будує аналог Starlink: чи загрожують ці супутники Україні
