Безплатний чекап для українців 40+: що входить до програми та як нею скористатися

У програмі бере участь майже кожен комунальний медзаклад столиці, тож кияни можуть пройти обстеження поруч із домом

Подати заявку можна через застосунок Дія або в ЦНАПі

Українці віком від 40 років можуть пройти комплексне профілактичне обстеження в межах державної програми «Скринінг здоров’я 40+». Для цього держава надає 2 тис. грн, які можна використати на проходження скринінгу в закладах охорони здоров’я, що беруть участь у програмі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

У Департаменті охорони здоров’я КМДА наголошують, що скринінг – це простий і безпечний спосіб завчасно виявити хвороби (зокрема ризики інсульту, інфаркту та діабету) ще до появи перших симптомів. Повний огляд триває від 60 до 90 хвилин.

Що входить до програми обстеження:

Огляд лікаря, вимірювання тиску, пульсу та індексу маси тіла.

Опитування щодо факторів ризику (куріння, алкоголь, генетика).

Лабораторні дослідження: ліпідограма та тест на глікований гемоглобін (результати готові протягом 72 годин).

За показаннями: аналізи на електроліти крові, креатинін та альбумін для перевірки нирок і серця.

Спеціальна підготовка не потрібна, проте за 30 хвилин до обстеження рекомендують утриматись від інтенсивної ходьби, куріння та кави. Якщо лікар виявить ризики, він одразу випише електронне направлення до профільного спеціаліста.

Як долучитися та які терміни діють:

Подати заявку можна через застосунок Дія або в ЦНАПі.

Якщо кошти зараховані до 1 травня 2026 року, пройти скринінг потрібно до 30 червня 2026 року включно.

Якщо гроші отримані після 1 травня 2026 року, скористатися ними можна протягом двох місяців.

Невикористані вчасно кошти автоматично повернуться до держбюджету.

Детальніше про програму можна дізнатися на сайті МОЗ. Перелік лікарень доступний на дашборді НСЗУ. За даними профільного департаменту, у програмі бере участь майже кожен комунальний медзаклад столиці, тож кияни можуть пройти обстеження поруч із домом.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні запрацювала програма «Скринінг здоров’я 40+». Вона дозволить українцям від 40 років своєчасно виявляти ризики хронічних захворювань, контролювати стан здоров’я та запобігати ускладненням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.