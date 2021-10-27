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    Скільки українських дітей вже вакциновано від Covid-19: статистика РНБО

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    Україна почала вакцинацію дітей від коронавірусу - Скільки українських дітей вже вакциновано від Covid-19: статистика РНБО
    Україна почала вакцинацію дітей від коронавірусу
    фото з відкритих джерел

    Міністерство охорони здоров'я дозволило Covid-вакцинацію для всіх дітей старше 12 років

    Понад 15 тисяч українців молодше 18 років зробили щеплення від коронавірусу. Більшість – у віковій категорії від 16 до 18 років, повідомляє РНБО.

    Згідно з даними Ради нацбезпеки, у віковій групі 12-16 років на сьогодні вакцинацію від Covid-19 зробили 2 336 осіб. Лідерами є Чернівецька (426) і Дніпропетровська (301) області, аутсайдерами Луганська (18) і Львівська (3) області.

    Графіка РНБО

    Графіка РНБО

    У віковій групі 16-18 років вакцинацію від Covid-19 зробили 12 703 особи. Із них у Києві вакцинували 1 225, у Дніпропетровській – 924, Полтавській області – 830.

    Графіка РНБО

    Графіка РНБО

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я дозволило Covid-вакцинацію для всіх дітей старше 12 років, але від них вимагається наявність всіх інших щеплень.

    Нагадаємо, у Києві від коронавірусу помер однорічний хлопчик. А ось на Буковині у ковід-лікарнях третина дітей не мають і року.

    Раніше повідомлялося, у ковід-лікарні Львівщини перебуває рекордна кількість дітей. До слова, у Львові від коронавірусу рятували п’ятирічну дитину, легені якої були уражені на 80%.

    Тим часом українці встановили новий добовий рекорд Covid-щеплень.

    До слова, лікар Комаровський розповів, чи можна вакцинуватися від коронавірусу вагітним. Комаровський нагадав, що сучасна медична наука вже має досвід застосування більш ніж чотирьох мільярдів доз вакцин від коронавірусу, і в жодному випадку не було негативних наслідків на репродуктивну функцію людини.

    У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, які вакцини від Covid-19 обрати вагітним.

    Раніше медики визнали, що штам «Дельта» загрожує вагітним.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я РНБО діти медицина лікар статистика наука щеплення вакцинація коронавірус
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    Скільки українських дітей вже вакциновано від Covid-19: статистика РНБО