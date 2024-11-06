Ендокринолог пояснила, як правильно харчуватися українцям в умовах хронічного стресу

«Після пережитого стресу організм починає надолужувати все, що втратив. Людей тягне на солодке та жирне»

Після пережитих стресів багато людей стикаються з проблемою переїдання, що може призводити до інсулінорезистентності. Для підтримки здоров'я, особливо для тих, хто пережив постстресовий розлад, важливо правильно харчуватися. Про це наголосила в інтерв’ю «Главкому» лікарка-ендокринологиня Богдана Мурашова.

За словами експертки, в період стресу організму потрібні певні поживні речовини. Це пояснює потяг до шоколаду заради магнію, жирних продуктів для отримання ліпідів, а також до фруктів заради вітаміну C. Натомість, фахівці рекомендують споживати нежирне м’ясо і жирну рибу, як джерело білків, а нестачу вітамінів та мікроелементів заповнювати через продукти та добавки.

Фахівці ФАО (Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, – «Главком») відзначили, що Україна входить до трійки країн з харчовою моделлю «потрійний тягар». Це означає, що українці страждають від недоїдання якісної їжі та переїдання неякісної їжі при браку вітамінів.

«Не хочу узагальнювати. Є українці, які харчуються правильно, але велика кількість людей споживає надмірну кількість вуглеводів (хліба, картоплі, солодощів) і отримує «порожні» калорії. Натомість недоотримує білки (м’ясо, риба, яйця, сир), правильні, тобто нетваринні жири (олію), макро- і мікроелементи та вітаміни», – каже Богдана Мурашова.

Також ендокринологиня пояснила, що натуральна фруктоза, яка міститься у яблуках, корисна, тоді як хімічна – шкідлива, особливо для дорослих з інсулінорезистентністю. Вживати мед також не рекомендують людям з цукровим діабетом другого типу.

Експерти радять дотримуватися принципу розбиття тарілки на чотири частини: половину заповнюють салатами, чверть – білками, іншою чвертю – «довгими» вуглеводами, такими як цільнозерновий хліб або каша з низьким глікемічним індексом. Кожен прийом їжі має вміщуватися в долоні, а протягом дня рекомендується споживати три такі тарілки.

«Також не забуваймо про достатню кількість рідини. Це може бути чай і кава, але плюс до цього півтора-два літри води», – наголошує медикиня

Нагадаємо, що лікарка-ендокринологиня Богдана Мурашова розповіла, що здоровій людині цукор не є обов'язковим продуктом для життя. Він може знадобитися у медичних цілях, наприклад, при інфаркті міокарда, коли вводять розчин 5% глюкози.

Як повідомлялося, для осіб, хворих на діабет, контроль рівня цукру в крові є важливим аспектом забезпечення стабільного здоров'я. Деякі продукти харчування можуть тимчасово знизити рівень цукру в крові та покращити самопочуття.