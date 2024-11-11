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У столиці зростає кількість випадків грипу і Covid-19

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У столиці зростає кількість випадків грипу і Covid-19
Діти становлять 56,7% від загальної кількості хворих
фото: glavcom.ua

Рівень захворювання нижчий епідемічного порогу в 2,3 рази

У Києві протягом минулого тижня зареєстровано 10 178 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на Covid-19. Про це повідомила пресслужба ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу в 2,3 рази. Наразі цей показник становить 344,7.

Загалом у столиці порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 7,9% за рахунок дорослого населення. Так, захворюваність серед дорослих змінилась із 3 578 на 4 407 (зростання на 23,2%). А випадків захворювання в дітей виявлено 5 771 проти 5 855 за минулий тиждень (зниження на 1,4%).

Діти становлять 56,7% від загальної кількості, на попередньому тижні – 62,1%. Захворюваність серед школярів знизилась на 1,3%. Так, у дітей шкільного віку зареєстровано 3 011  випадки.

Порівняно з попереднім тижнем зменшилася кількість госпіталізованих осіб серед хворих на грип і ГРВІ серед дорослих і дітей. До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 154 особи, зокрема 115 дітей.

Також на COVID-19 захворіли 77 осіб, зокрема 4 дітей до 17 років. Госпіталізували 9 осіб, із яких 5 дітей. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебуває 1 дорослий пацієнт.

Протягом звітного тижня летальних випадків від ускладнень COVID-19 та грипу не зареєстровано.

Нагадуємо, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є вакцинація.

Теги: вакцинація населення епідемія хвороба

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