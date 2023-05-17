Де робити УЗД, КТ, МРТ? Керівниця столичної медицини вказала на проблему у роботі лікарів

Після прийому в лікаря пацієнти часто не знають, що можуть зробити обстеження безкоштовно, та йдуть у приватні заклади

Валентина Гінзбург рекомендує пацієнтам не лише брати електронне направлення у лікарів, а й записуватися на потрібне обстеження, не виходячи з кабінету лікаря

Одна з головних проблем столичних лікарень – це те, що лікарі не надають повний обсяг інформації своїм пацієнтам. Пацієнт просто не повинен виходити з кабінету, допоки його не запишуть і не повідомлять, куди далі йти на обстеження, у який кабінет. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла керівниця Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург.

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«Точно можу сказати, що всі скарги вивчаємо. І це стосується не лише звернень на гарячу лінію. У цьому плані у нас активно працює і сторінка у фейсбуці. У сухому залишку абсолютна більшість скарг зводиться до відсутності бажання чи вміння у керівників контролювати процеси надання медичної допомоги в їхньому закладі, адже це їхня зона відповідальності. Коли мене сьогодні запитують, приміром, де можна пройти певне обстеження, я вже навіть не знаю, як відповідати так, аби почули. Лікарі мають надати цю інформацію своєму пацієнтові», – наголосила Гінзбург.

Людина виходить від лікаря або в «нікуди», або ще цікавіше – у приватний заклад. Якби у сімейних лікарів за такі «направлення» знімали гроші, каже Гінзбург, ставлення би змінилося. Адже столичні заклади достатньо забезпечені обладнанням, щоб обстеження за направленням будь-хто міг пройти безкоштовно. Тож – чітка система комунікації скоротила би кількість скарг у рази.

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«Департамент вже взяв на себе функцію інформування. Ми розробляємо та доручаємо медустановам розміщувати у себе плакати, на яких чітко прописано, на що пацієнт безкоштовно має право: на які обстеження, операції, медичні препарати. Та кінцева «точка виходу» тут – все одно лікар. І це також до керівників медзакладів. Щось у них ніяк не дійдуть руки до цього організаційного питання. При тому, що у нас є медустанови, в яких у директорів від п’яти до семи заступників. А мало б бути один», – розповіла посадовиця.

Київ під час війни продовжує доплачувати лікарям, зазначила Валентина Гінзбург. Середня зарплата у сімейного лікаря зараз – 25 тис. грн. У стаціонарах зарплати в лікарів нижчі, а навантаження не порівняти. Щодо доплат, то вони виплачуються у вигляді безповоротньої фінансової допомоги. І нарахування складають 5 тис. грн для лікарів, 4 тис. грн для середнього медичного персоналу і 2 тис. грн для молодшого.

Нагадаємо, що столичні комунальні медичні заклади сьогодні не відчувають браку персоналу, хоча у перші тижні війни на робочих місцях були відсутні до 50% лікарів та медсестер.