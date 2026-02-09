У Бучанському районі троє людей загинули від отруєння чадним газом

Остаточні висновки щодо обставин та причин задимлення згодом нададуть фахівці ДСНС

У селищі Пісківка, що на Київщині, троє людей стали жертвами отруєння чадним газом у приватному будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Повідомлення про виявлення тіл надійшло до правоохоронців 8 лютого. Заявник виявив у помешканні без ознак життя двох своїх родичів та їхнього знайомого. Жертвами нещасного випадку стали 63-річна жінка, 68-річний чоловік та 27-річний молодик.

За попередніми даними слідства, причиною трагедії стала несправність пічного опалення. Остаточні висновки щодо обставин та причин задимлення згодом нададуть фахівці ДСНС після завершення перевірки.

Несправність пічного опалення призвела до смерті трьох людей на Київщині фото: поліція Київщини

За фактом загибелі трьох осіб слідчі розпочали досудове розслідування (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок»).

Нагадаємо, у ніч на 22 січня в Київській області шестеро людей отруїлися чадним газом через порушення правил безпеки під час обігріву оселі та використання генератора. В одному з населених пунктів Бучанського району госпіталізували родину з трьох людей, серед яких – двоє дітей. За даними рятувальників, мешканці квартири для обігріву приміщення використовували газові конфорки кухонної плити. Через деякий час люди відчули різке погіршення самопочуття, з ознаками отруєння чадним газом їх госпіталізували до лікарні.