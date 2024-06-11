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Розсекречена історія Голодомору. Архів СБУ оприлюднив нові деталі справи «Особняк»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Розсекречена історія Голодомору. Архів СБУ оприлюднив нові деталі справи «Особняк»
За словами очільника Архіву СБУ, німецький консул збирав інформацію про голод в Україні
фото: СБУ

Керівник архіву СБУ: «Німецький консул збирав шматочки засохлого хліба, який йому приносили німці, які жили в Україні…»

Керівник Архіву СБУ України Андрій Когут повідомив, що під час вивчення документів стосовно Голодомору 1930–х років з’ясувалися цікаві деталі щодо стеження за іноземними консульствами. Про це очільник Архіву розповів у інтерв'ю «Главкому».

За словами очільника Архіву СБУ, німецький консул збирав інформацію, щоб довести, що в Україні тоді був голод, а хліб випікали з різного сміття, у якому навіть борошна не було.

Десь у 2020–21 роках до Когута за допомогою звернулися його німецькі колеги, які вирішили видати книгу про спільні сторінки історії України та Німеччини. «Я підказав ось цю історію про стеження. Думав підготувати їм коротку статтю про те, що німці знали про Голодомор. НКВС стежив за німецьким консульством: у цій справі величезна кількість агентурних донесень. Але потім почалося повномасштабне вторгнення РФ, стало не до цього, я відклав написання тексту. І коли  повернувся до нього, виявилося, що один італійський дослідник уже написав схожу статтю, але за матеріалами німецьких фондів, які зберігаються в Німеччині», – зазначив архіваріус.

Після цього, зазначає Когут, йому довелося щось змінювати, додавати більше деталей і під час вивчення документів з’ясувалася цікава історія: у лютому 1933–го року у Києві, на вулиці Ярославів Вал, розташовувалося німецьке консульство (зараз це резиденція посла Індії).

Навпроти цього будинку, розповідає архіваріус, було поштове відділення. У документах справи, яка проходила під кодовою назвою «Особняк» є дуже дивні деталі. Наприклад, той факт, що дипломатичну пошту погризли щури. Чому? Свідчення про погризену пошту написано рукою, не набрано на друкарській машинці. Вочевидь, багато дослідників раніше не звертали уваги на рукописний текст. «Та коли вчитатися у рукопис, то стає зрозуміло, чому щури прогризли пакет дипломатичної пошти», – зазначає Когут.

За словами очільника Архіву СБУ, німецький консул збирав шматочки засохлого хліба, який йому приносили німці, які жили в Україні. Він відсилав шматочки до Москви для того, щоби довести, що в Україні голод, і хліб роблять просто з різного сміття, а щури відчули цю поживу у посилці і прогризли в пакеті дипломатичної пошти дірку. «Чекісти допитували керівника пошти. А почалося все з того, що поштарі повернули пакет консулу і сказали перепакувати, бо щури погризли. Консул написав скаргу в МЗС про те, що сталося. І почалося розслідування», – розповідає архіваріус.

Як виявилося, зазначає голова Архіву, кожен шматочок хліба був підписаний німецькою мовою. Про це стало відомо з агентурних донесень «Китаянки», яка активно спілкувалася з кухарем консула, теж китайцем. «А саме, що консул приносив своєму кухарю шматочки хліба, щоби той розповів, з чого його зроблено. І, начебто, за словами цього кухаря–китайця, хліб був зроблений з різного непотребу, в якому й борошна не було. От така історія. З одного боку відома, але от без таких деталей, на які раніше  ніхто не звертав уваги», – підсумував Когут.  

Нагадаємо, 21 листопада 2023 року, постійна представниця Сполучених Штатів Америки при Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд зробила різку заяву про президента Росії Володимира Путіна. Вона виступила на Раді безпеки ООН, де згадала Голодомор та порівняла російського диктатора з Йосипом Сталіним. Її промову опубліковано на сайті посольства США в ООН. Вона наголосила, що мільйони українських жінок, чоловіків, дітей загинули через жорстку та репресивну політику сталінського режиму. Штучний, навмисний голод, на її думку, став для людства уроком про те, що стається, коли жорстокість і тиранія залишаються безкарними.

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що Голодомор 1932-33 років в Україні був зброєю масового знищення, яку використав сталінський режим проти українського народу.  

До слова, у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни знесли пам’ятник жертвам Голодомору, який знаходився неподалік від Драматичного театру. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Читайте також: Медведчук і КДБ, вбивство Івасюка та прохання Жириновського. Інтерв'ю з директором архіву СБУ

Теги: історія розслідування Голодомор 1932-1933 років

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