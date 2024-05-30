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Литва заборонила ввезення 2,8 тис. видів російської та білоруської агропродукції

Катерина Іванова
glavcom.ua
Литва заборонила ввезення 2,8 тис. видів російської та білоруської агропродукції
«До переліку не потрапила сільськогосподарська продукція, яка не має альтернативних джерел імпорту», – заявили у повідомленні литовського уряду
фото: Getty Images

У список внесли 24 групи товарів

Уряд Литви затвердив перелік сільськогосподарської продукції та кормів із Росії та Білорусі, які заборонять ввозити в країну з 3 червня. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Відповідно до офіційного переліку литовського уряду, заборона на ввезення поширюється на 2,8 тис. видів агропродукції.

«До переліку не потрапила сільськогосподарська продукція, яка не має альтернативних джерел імпорту (деякі гриби, ягоди, патока, деякі види кормів для тварин та інші)», – додають у повідомленні литовського уряду.

У список внесли 24 групи товарів, зокрема живих тварин, м’ясо та субпродукти, рибу, молоко й продукти його переробки, яйця, мед натуральний, продукти нетваринного походження, рослини, фрукти, овочі, каву та спеції, зерно, крупи, олію, напої і тютюн.

Нагадаємо, у лютому Литва відновила закупівлі зерна у РФ, імпортувавши 12,2 тис. т на суму 1,95 млн євро. Про це з посиланням на дані європейської статслужби повідомляє російський «Коммерсантъ». Литва припинила імпортувати російське зерно у травні минулого року. Останні постачання здійснили у липні 2023-го.

До слова, в березні у литовському Мінсільгоспі закликали заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусії до країн ЄС.

Відомство направило відповідне звернення до Єврокомісії: до нього приєдналися міністри сільського господарства Латвії, Естонії, Польщі та Чехії. При цьому у Польщі закликали Єврокомісію запровадити повну заборону на продукти з Білорусії та Росії.

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Теги: продукти зерно Литва рослини овочі фрукти гриби

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