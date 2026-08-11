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Гроші у коробках з-під тортів: у Києві повідомлено про підозру члену ВЛК та його спільникам

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Гроші у коробках з-під тортів: у Києві повідомлено про підозру члену ВЛК та його спільникам
Обшук у медичному закладі
фото: Національна поліція України

За даними правоохоронців, ціна «послуги» лікаря становила від $6 тис. до $10 тис.

У столиці викрили злочинне угруповання на чолі з лікарем-невропатологом комунальної лікарні, який також є членом військово-лікарської комісії (ВЛК). Разом із двом спільниками він організував схему оформлення фіктивної інвалідності для військовозобов’язаних, що давало їм змогу отримати відстрочку від мобілізації.  Про це повідомили у поліції Києва та столичній прокуратурі, інформує «Главком». 

За словами правоохоронців, ціна такої «допомоги» становила від $6 тис. до $10 тис.

Зазначається, що схему правоохоронці документували протягом року. Слідство виявило, що для створення видимості тривалих проблем зі здоров’ям клієнтам поступово формували необхідну медичну історію.

Гроші, вилучені у медичному закладі
Гроші, вилучені у медичному закладі
фото: поліція Києва

За даними слідства, протягом кількох місяців людина під контролем організаторів мала неодноразово звертатися до потрібних лікарів, проходити обстеження, зокрема МРТ, здавати аналізи та оформлювати перебування на стаціонарному лікуванні. У результаті накопичувався пакет медичних документів із відомостями про фіктивні захворювання, які надалі використовували для встановлення інвалідності.

Організацію необхідних консультацій, обстежень та отримання медичних документів, за версією слідства, забезпечував лікар-невропатолог. При цьому «пацієнт» передавав гроші окремо за кожен документ і виписку.

Зокрема, в одному із задокументованих випадків за МРТ з потрібним висновком з чоловіка взяли 15 тис. грн, за одне «лікування на стаціонарі» - 38 тис. грн, за виписку з фіктивним діагнозом – ще 20 тис. грн. На фінальному етапі для комісії, яка ухвалювала рішення про присвоєння групи інвалідності, пацієнт передав $3,5 тис. Зрештою чоловіку дали третю групу строком на 1 рік.

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Правоохоронці перевіряють десятки лікарів різних спеціальностей, які могли бути залучені до злочинної схеми
фото: Київська міська прокуратура, поліція Києва

Під час документування діяльності підозрюваних встановлено, що до них за допомогою звернулось понад 50 осіб.

Правоохоронці провели 36 обшуків за місцями проживання та в автомобілях учасників схеми, а також у медичних закладах.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад $300 тис., 18 тис. євро та 388 тис. грн, 24 мобільні телефони, комп’ютерну техніку, медичну документацію, та чорнові записи.

Гроші у коробках з-під тортів: у Києві повідомлено про підозру члену ВЛК та його спільникам фото 1
фото: поліція Києва
Гроші, вилучені під час обшуків
Гроші, вилучені під час обшуків
фото: Київська міська прокуратура
Гроші у коробках з-під тортів: у Києві повідомлено про підозру члену ВЛК та його спільникам фото 2
фото: Київська міська прокуратура
Гроші у коробках з-під тортів: у Києві повідомлено про підозру члену ВЛК та його спільникам фото 3
фото: Київська міська прокуратура

Організатора схеми – лікаря невропатолога, – та двох його спільників затримано. Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці перевіряють десятки лікарів різних спеціальностей, які могли бути залучені до злочинної схеми. Після проведення необхідних заходів діям кожного з них буде надано окрему правову оцінку.

Також встановлюється повне коло військовозобов’язаних, які скористалися незаконними «послугами». Отримані ними медичні документи та рішення про встановлення інвалідності будуть перевірені у визначеному законом порядку.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві затримали сімейну лікарку, яка допомагала здоровому чоловіку отримати третю групу інвалідності заради виїзду за кордон.  Підозрювана, обіймаючи посаду сімейного лікаря, допомагала чоловіку з оформленням медичних документів, які надалі будуть підставою для отримання ним третьої групи інвалідності, що дозволить йому виїхати за кордон.

Раніше Служба безпеки України у взаємодії з Офісом генерального прокурора та головнокомандувачем Збройних сил України ліквідувала схему ухилення від мобілізації у Головному військовому клінічному госпіталі ЗСУ. За результатами спільних заходів затримано високопосадовця центру організації охорони та оборони об’єктів цього закладу. Як встановило розслідування, фігурант оформлював до свого підрозділу знайомих, які у подальшому не з’являлись у держустанові та не приступали до виконання службових завдань.

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Теги: ухилянти хабар лікар мобілізація Київ

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