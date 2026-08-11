Гроші у коробках з-під тортів: у Києві повідомлено про підозру члену ВЛК та його спільникам
За даними правоохоронців, ціна «послуги» лікаря становила від $6 тис. до $10 тис.
У столиці викрили злочинне угруповання на чолі з лікарем-невропатологом комунальної лікарні, який також є членом військово-лікарської комісії (ВЛК). Разом із двом спільниками він організував схему оформлення фіктивної інвалідності для військовозобов’язаних, що давало їм змогу отримати відстрочку від мобілізації. Про це повідомили у поліції Києва та столичній прокуратурі, інформує «Главком».
За словами правоохоронців, ціна такої «допомоги» становила від $6 тис. до $10 тис.
Зазначається, що схему правоохоронці документували протягом року. Слідство виявило, що для створення видимості тривалих проблем зі здоров’ям клієнтам поступово формували необхідну медичну історію.
За даними слідства, протягом кількох місяців людина під контролем організаторів мала неодноразово звертатися до потрібних лікарів, проходити обстеження, зокрема МРТ, здавати аналізи та оформлювати перебування на стаціонарному лікуванні. У результаті накопичувався пакет медичних документів із відомостями про фіктивні захворювання, які надалі використовували для встановлення інвалідності.
Організацію необхідних консультацій, обстежень та отримання медичних документів, за версією слідства, забезпечував лікар-невропатолог. При цьому «пацієнт» передавав гроші окремо за кожен документ і виписку.
Зокрема, в одному із задокументованих випадків за МРТ з потрібним висновком з чоловіка взяли 15 тис. грн, за одне «лікування на стаціонарі» - 38 тис. грн, за виписку з фіктивним діагнозом – ще 20 тис. грн. На фінальному етапі для комісії, яка ухвалювала рішення про присвоєння групи інвалідності, пацієнт передав $3,5 тис. Зрештою чоловіку дали третю групу строком на 1 рік.
Під час документування діяльності підозрюваних встановлено, що до них за допомогою звернулось понад 50 осіб.
Правоохоронці провели 36 обшуків за місцями проживання та в автомобілях учасників схеми, а також у медичних закладах.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад $300 тис., 18 тис. євро та 388 тис. грн, 24 мобільні телефони, комп’ютерну техніку, медичну документацію, та чорнові записи.
Організатора схеми – лікаря невропатолога, – та двох його спільників затримано. Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці перевіряють десятки лікарів різних спеціальностей, які могли бути залучені до злочинної схеми. Після проведення необхідних заходів діям кожного з них буде надано окрему правову оцінку.
Також встановлюється повне коло військовозобов’язаних, які скористалися незаконними «послугами». Отримані ними медичні документи та рішення про встановлення інвалідності будуть перевірені у визначеному законом порядку.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Києві затримали сімейну лікарку, яка допомагала здоровому чоловіку отримати третю групу інвалідності заради виїзду за кордон. Підозрювана, обіймаючи посаду сімейного лікаря, допомагала чоловіку з оформленням медичних документів, які надалі будуть підставою для отримання ним третьої групи інвалідності, що дозволить йому виїхати за кордон.
Раніше Служба безпеки України у взаємодії з Офісом генерального прокурора та головнокомандувачем Збройних сил України ліквідувала схему ухилення від мобілізації у Головному військовому клінічному госпіталі ЗСУ. За результатами спільних заходів затримано високопосадовця центру організації охорони та оборони об’єктів цього закладу. Як встановило розслідування, фігурант оформлював до свого підрозділу знайомих, які у подальшому не з’являлись у держустанові та не приступали до виконання службових завдань.
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