Ведучий Слава Соломка заявив про проблеми зі здоров’ям та назвав діагноз

Юлія Відміцька
фото: скриншот Слава Дьомін/YouTube

Український ведучий Слава Соломка прокоментував стан свого здоров’я. Шоумен розповів, що тривалий час має діагноз, який йому встановили багато років тому, тож тепер він вимушений лікуватися. Цим Соломка поділився в інтерв’ю Славі Дьоміну, пише «Главком».

10 років тому Слава Соломка випадково дізнався про свій діагноз під час проходження томографії. Тоді лікарі виявили у ведучого новоутворення в мозку. «Мені потрібно було зробити МРТ (магнітно-резонансна томографія, – «Главком») та різні обстеження. Просто в мене стався напад судом і тоді провели обстеження, щоб усе перевірити. І це виявили у 2016 році, років 10 тому», – розповів ведучий.

За словами шоумена, коли він дізнався про пухлину в мозку, він поставився до свого діагнозу спокійно та розумів, що це потрібно лікувати. Тепер він слідкує за своїм здоров’ям.

«Ну, це завдання, проблема, яку треба вирішити. Треба лікуватися. Це якесь новоутворення. Це може бути кіста. Це може бути доброякісне, або злоякісне. Це може бути вроджена патологія. Наприклад, якщо були складні пологи, а в мами були складні пологи, можуть лопатися капіляри в мозку дитини і потім утворюються кісти. Це теж мені пояснювали. Може бути все, що завгодно. Неможливо дізнатися, що саме там», – сказав Слава Соломка.

Із симптомів свого діагнозу у ведучого були напади епілепсії. Інших наслідків новоутворення від не відчував. Наразі Слава Соломка слідкує за новоутворенням та своїм станом. «Я за цим просто слідкую. Щоб із нею все було добре. Воно не збільшується і це найголовніше», – додав він.

Нагадаємо, В'ячеслав Соломка розповів про свій ВІЛ-статус. Причиною стали численні чутки, які, за словами працівника муніципального телеканалу «Київ», він чує вже тривалий час. Соломка наголосив, що триває це з 2015-2016 років і несподівано заговорив про ВІЛ-статус. Раніше телеведучий наголошував, що вже багато років має проблеми зі здоров'ям. Через це Соломка був визнаний непридатним до військової служби.

Ведучий Слава Соломка заявив про проблеми зі здоров'ям та назвав діагноз
Акторка Олена Узлюк розповіла про нерівність між українцями та росіянами у кіно після 2014 року
«Мене це дуже травмувало». Заслужена артистка Олена Узлюк розказала про домагання відомого режисера
«Дизель шоу» «переїхав» на новий телеканал: деталі
Член грецької делегації на Євробаченні назвав країни, які мають найкращі номери на конкурсі
Зірка Євробачення розповіла, чи потрібно Україні брати участь в конкурсі в умовах війни

