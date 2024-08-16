Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Вчені розробили розумну тканину для моніторингу здоров'я

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Вчені розробили розумну тканину для моніторингу здоров'я
Дослідники університету Ватерлоо розробили тканину на основі MXene для інформації, моніторингу здоров’я та відстеження рухів людини
фото із відкритих джерел

Тканина, розроблена фахівцями із Канади, інтегрована зі спеціальними датчиками  для моніторингу здоров’я

У Канаді вчені вигадали розумний матеріал на основі максена, що перетворює тепло тіла в енергію. Одяг із такого матеріалу допоможе вести безперервний моніторинг за показниками здоров'я. Результати своєї роботи вчені опублікували в журналі Journal of Materials Science & Technology.

Одяг, який зчитує показники здоров'я і повідомляє вам про підвищену температуру або прискорений пульс, – не фантазія, а реальність, що наближається. Вчені розробили матеріал на основі максену, що перетворює тепло тіла на енергію. Це забезпечує безперервну роботу вбудованих у тканину датчиків температури, тиску та інших показників без використання додаткових джерел живлення. 

З розумної тканини можна виробляти одяг та маски із вбудованими індикаторами показників здоров'я
З розумної тканини можна виробляти одяг та маски із вбудованими індикаторами показників здоров'я
Güder Research Group

Розумні матеріали розробляли раніше. Наприклад, у 2019 році в Нідерландах створили майку, яка може виявляти захворювання легень на дихання. Однак подібні розробки стикаються з проблемою: для роботи таких матеріалів необхідна енергія, а використання акумуляторних батарей та необхідність частої підзарядки роблять їх менш зручними у використанні.

Дослідники з Університету Ватерлоо (Канада) вирішили цю проблему та запропонували матеріал, який сам забезпечує себе енергією, витягаючи її із сонячного світла та тепла тіла. Для цього вчені скористалися титансодержащим максеном (Ti3C2Tx MXene) – наноматеріалом, що складається з шарів вуглецю і металу, що чергуються. Він відрізняється високою тепло- та електропровідністю, пружністю і може поглинати ультрафіолет.

Вчені розробили розумну тканину для моніторингу здоров'я фото 1

Як основу для нового матеріалу вчені взяли нейлонову тканину. На неї наносили максен, який формував провідну мережу. Такий матеріал виявився еластичним та зберігав свої термоелектричні властивості навіть після 1000 циклів розтягування. Автори наукової роботи стверджують, що отримали більш стабільний, довговічний та економічний матеріал, ніж інші тканини.

Щоб протестувати розумну тканину, дослідники зробили з неї медичну маску для обличчя. Датчики в цій масці вимірювали температуру повітря, що видихається, відстежували частоту дихання, а також виявляли хімічні сполуки, що дозволяють виявляти віруси, рак легень та інші стани.

Зараз вчені планують продовжити дослідження, щоб покращити характеристики розумної тканини та розширити її функції. Зокрема, розглядають можливість передачі даних з тканини на смартфон або лікарю. Це дозволить проводити неінвазивний скринінг (неінвазивний метод скринінгу – це метод дослідження або лікування, який не потребує проникнення внутрішніх тканин організму або порушення цілісності шкіри, – «Главком» ) на різні захворювання.

Читайте також: Перетворює дощ на електрику: вчені з Китаю здивували новим приладом
Теги: здоров'я Канада наука вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активність Сонця з 23 по 24 липня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 23-25 липня: якою буде сонячна активність
23 липня, 07:59
Прихильники партії «Національна коаліція» найбільше підтримують відправку військ до України
Чи хочуть фіни допомагати Україні воювати: дані опитування
18 липня, 09:54
Сьогодні професійне свято святкують зубні техніки
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:06
Уявлення про те, що сніданок має бути солодким, з випічкою, пластівцями або соками, є оманливим і потенційно шкідливим
Стало відомо, які продукти не рекомендується їсти на сніданок
25 липня, 20:07
У Росії пошкоджено елетростанцію
Вибухи в Росії та смерть українця в Італії: головне за ніч
29 липня, 07:19
Робот за 15 хвилин упорався з процедурою, яка зазвичай триває дві години
Робот, керований штучним інтелектом, полікував людині зуб
4 серпня, 08:56
Унікальні парфуми можна купити у жовтні
Парфуми, якими користувався Гай Юлій Цезар, скоро з'являться на полицях магазинів
6 серпня, 05:50
Китай розробляє зброю, здатну вражати цілі у будь-якій точці планети
Китай розробляє зброю, здатну вражати цілі у будь-якій точці планети
10 серпня, 08:02
Китай робить ставку на нову антидронову зброю
Китай активізував роботу з виробництва найнеобхіднішого виду зброї
13 серпня, 07:38

HiTech

Вчені розробили розумну тканину для моніторингу здоров'я
Вчені розробили розумну тканину для моніторингу здоров'я
Собаки-роботи вартістю €8 тис. «винюхують» російських солдатів на фронті – Bild
Собаки-роботи вартістю €8 тис. «винюхують» російських солдатів на фронті – Bild
Росіяни втратять доходи від реклами в Google: сервіс відключив монетизацію
Росіяни втратять доходи від реклами в Google: сервіс відключив монетизацію
Тайвань взявся за розробку власної гіперзвукової зброї
Тайвань взявся за розробку власної гіперзвукової зброї
Міноборони перетворить «Резерв+» на онлайн-ТЦК
Міноборони перетворить «Резерв+» на онлайн-ТЦК
Китай побудував першу робоакулу (відео)
Китай побудував першу робоакулу (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
32K
Росія атакувала Полтавщину ракетами
16K
Горіховий Спас 2024: історія, традиції, прикмети та що треба святити у церкві
14K
Україна зробила пропозицію жителям Курщини
14K
Південна Корея вирішила налагодити стосунки з Кім Чен Ином
12K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
Вчора, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
Вчора, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
14 серпня, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
14 серпня, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
14 серпня, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
13 серпня, 18:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua