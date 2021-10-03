МОЗ сказав, коли з’явиться Covid-вакцина українського виробництва
В 2022 році з лінії зійде перша українська вакцина, – Ляшко
Голова МОЗ Віктор Ляшко розповів, коли може з’явитися перша українська вакцина. В кінці поточного року будуть відомі терміни дедлайну виробництва. Про це інформує телеканал «Дім».
За словами Ляшка, наразі в Харкові розпочався монтаж ліній для виробництва вакцин проти грипу й коронавірусу. В кінці 2021 року будуть відомі терміни дедлайну виробництва препарату. Перша українська вакцина зійде з ліній вже у 2022 році.
«У Харкові вже почався монтаж ліній для виробництва інактивованих вакцин проти грипу та Covid-19. І на етапі підписання меморандуму на інвестиції. До кінця цього року будемо точно знати, які дедлайни виробництва вакцин. Але наступного року з лінії зійде перша українська вакцина», – заявив Віктор Ляшко.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна розпочала переговори щодо виробництва мРНК-вакцини від коронавірусу.
Зокрема, у Харкові вироблятимуть першу українську вакцину проти коронавірусу.
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