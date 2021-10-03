  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    МОЗ сказав, коли з’явиться Covid-вакцина українського виробництва

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Харкові будуть виробляти вакцини проти грипу і коронавірусу - МОЗ сказав, коли з’явиться Covid-вакцина українського виробництва
    У Харкові будуть виробляти вакцини проти грипу і коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    В 2022 році з лінії зійде перша українська вакцина, – Ляшко

    Голова МОЗ Віктор Ляшко розповів, коли може з’явитися перша українська вакцина. В кінці поточного року будуть відомі терміни дедлайну виробництва. Про це інформує телеканал «Дім».

    За словами Ляшка, наразі в Харкові розпочався монтаж ліній для виробництва вакцин проти грипу й коронавірусу. В кінці 2021 року будуть відомі терміни дедлайну виробництва препарату. Перша українська вакцина зійде з ліній вже у 2022 році.

    «У Харкові вже почався монтаж ліній для виробництва інактивованих вакцин проти грипу та Covid-19. І на етапі підписання меморандуму на інвестиції. До кінця цього року будемо точно знати, які дедлайни виробництва вакцин. Але наступного року з лінії зійде перша українська вакцина», – заявив Віктор Ляшко.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна розпочала переговори щодо виробництва мРНК-вакцини від коронавірусу.

    Зокрема, у Харкові вироблятимуть першу українську вакцину проти коронавірусу.

    Читайте також:
    Теги: Україна вакцинація Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    МОЗ сказав, коли з’явиться Covid-вакцина українського виробництва