«Суп заморожений, кисіль з порошку»: батьки обурені харчуванням в пришкільних таборах та садочках Дніпра

Батьківська громада публікує у Facebook фото страв і обурюється якістю їжі

У Дніпрі протягом червня батьки дітей публікували в соцмережах дописи зі скаргами на харчування у пришкільних таборах та дитячих садочках міста. На Facebook-сторінці «Освіта та шкільне харчування. Дніпро» вони ділилися фотографіями страв, які, за їхніми словами, не відповідають жодним стандартам, передає «Главком».

Батьки пишуть, що найчастіше обурення викликає якість готової їжі, яка постачається до освітніх закладів. Олена Зеєва опублікувала фото супу з табору: «Олімпус не стоїть на місці, розвивається. Заморожений/разморожений суп для дітей в пришкільному таборі до вашої уваги!».

Дописувачка показала заморожений/розморожений суп, яким годують дітей у пришкільному таборі скріншот: Facebook / «Освіта та шкільне харчування. Дніпро».

У коментарях дописувачі висловлювали обурення якістю їжі та зазначили, що страва мала вигляд «несмачної»: «Гидота гидотна», «Як так можна до дітей ставитися! Ми – те, що ми їмо! Тим більше діти – вони на цьому ростуть! Відповідальності – нуль! Але! Не давайте таке дітям!», «Жах…».

В коментарях пишуть, що страва виглядала несмачно, і обурюються якістю їжі для дітей скріншот: Facebook / «Освіта та шкільне харчування. Дніпро».

В іншому дописі опубліковано світлини ще одного шкільного обіду: «Олімпус продовжує труїти дітей і їх безкарність просто поражає досі. На фото сьогоднішня порція у пришкільному таборі. Цікаво скільки років тій картоплі? І скільки разів вона була заморожена/розморожена? А кисіль з якого порошку? Просто треш…».

Авторка допису акцентує на якості обіду в таборі та припускає, що картопля могла бути неодноразово заморожена скріншот: Facebook / «Освіта та шкільне харчування. Дніпро»

У дописах зазначають, що проблема стосується не лише шкільних таборів, а й дитсадків, куди обіди постачає та сама компанія. В іншому повідомленні батьки показали, чим харчуються дошкільнята: «Від сьогодні в садочках №22, 401, 149, 105, 302, 310, 337, 195, 109, 375, 308(40), 309 (158, 231), 349 (108, 298), які вже працюють до 16-ї години, був обід і вечеря. Що їли діти – дивіться на фото. А про Олімпус немає чого написати гарного. Про дітей, які знов отруїлися їх їжею в пришкільному таборі, сподіваюсь, напишуть в Держспоживслужбу їх батьки. Дітям скорішого одужання!».

Батьки показали, чим годують дітей у дитячих садочках Дніпра скріншот: Facebook / «Освіта та шкільне харчування. Дніпро»

Батьки додали повідомлення про інші проблеми, зокрема відсутність дієтичного меню в дитсадочках: «Сьогодні за телефоном представник Олімпус директору садочку заявив, що вони не забов’язані надавати дитині дієту №5 за договором. Відповідь вони надали в Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, але не мені! Як вони сказали – відповідальні вони лише перед ними. То чого годуєте наших дітей?.. Якість відсутня. Дієта відсутня».

Батьки скаржаться, що постачальники їжі відмовляється надавати дієтичне харчування дітям за медичними показаннями. скріншот: Facebook / «Освіта та шкільне харчування. Дніпро»

Окремі батьки зазначають, що хоч діти й задоволені відвідуванням таборів, проблема харчування залишається. За їхніми словами, іноді батьки змушені давати їжу з дому, що небезпечно в літню спеку.

У дописі зазначають, що дітям подобається в пришкільних таборах все, окрім їжі скріншот: Facebook / «Освіта та шкільне харчування. Дніпро»

Що відомо про постачальника

ТОВ «Олімпус Консалт» – один із найбільших постачальників харчування у школах та дитсадках Дніпра. Компанія отримала контракт на забезпечення обідами в пришкільних таборах за 9 млн грн за 45 038 послуг. Про це свідчить тендер, проведений Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міськради. Тривалість дії договору визначено періодом з 29 травня до 31 грудня 2025

ТОВ «Олімпус Консалт» отримало контракт на постачання харчування до пришкільних таборів Дніпра скріншот: Prozorro

Крім того, 26 травня було оголошено постачальників харчування для дитячих садочків Дніпра. ТОВ «Олімпус Консалт» отримало 18 закупівель на загальну суму понад 47 млн грн. Згідно з контрактом, компанія надаватиме кейтерингові послуги з 16 червня до 31 грудня 2025 року. Дітей мають забезпечити обідами та вечерями.

ТОВ «Олімпус Консалт» отримало чимало закупівель на понад для забезпечення харчуванням дитсадків Дніпра скріншот: Prozorro

Нагадаємо, «Главком» інформував, що з 1 січня 2022 року українські школи і дитячі садках перейшли на оновлене меню. Участь у розробці меню взяли перша леді Олена Зеленська та відомий кулінар Євген Клопотенко.

Оновлене меню для шкільних їдалень має перелік із 160 страв. У ньому обмежено кількість солі та цукру, жирів рослинного й тваринного походження та субпродуктів. Натомість збільшено кількість споживання молока та кисломолочних продуктів, м’яса, риби, свіжих овочів і фруктів. Тожі ж користувачі соціальних мереж висловлювали своє обурення в коментарях – батьки не задоволені і пишуть, що діти повертаються додому голодними.

Раніше «Главком» повідомляв, що уряд від жовтня 2024 року забезпечить безоплатним одноразовим харчуванням учнів 1–4 класів. Для цього на 2024 рік з бюджету було виділено 2 млрд грн, які передадуть місцевим громадам у формі субвенції.