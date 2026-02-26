Головна Світ Політика
Главу МВС Сербії госпіталізовано у важкому стані

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Главу МВС Сербії госпіталізовано у важкому стані
Міністр Івіца Дачіч неодноразово говорив про серйозні проблеми зі здоров'ям
фото: Бетафото

Лікарі діагностували сербському урядовцю двосторонню пневмонію

Главу Міністерства внутрішніх справ Сербії Івіцу Дачіча було госпіталізовано до пульмонологічної клініки Клінічного центру Сербії з важко пневмонією. Про це повідомдяє «Главком» з посиланням на Blic.

Заступник директора пульмонологічного відділення Спасоє Попевич заявляв, що стан пацієнта дуже важкий і найближчі 72 години будуть вирішальними. Дачич був терміново госпіталізований вчора після того, як його стан раптово і стрімко погіршився.

«Зараз він перебуває на штучній вентиляції легенів, отримує все необхідне, всі ліки і терапію. Штучна вентиляція легенів дає нам час, необхідний для того, щоб ліки почали діяти і ми могли боротися за його життя. Важка пневмонія і боротьба за його життя», – сказав Попевич.

Вранці 26 лютого Дачича відвідав президент Сербії Александар Вучич перед своїм вильотом до Казахстану, де він перебуватиме з дводенним офіційним візитом. Він заявив, що стан міністра внутрішніх справ «дещо покращився».

Президент Сербії Александар Вучич (ліворуч) відвідав госпіталізованого міністра
Президент Сербії Александар Вучич (ліворуч) відвідав госпіталізованого міністра
фото: Tanjug

«Сьогодні вранці я відвідав Івіцу. Лікарі кажуть, що його стан дещо покращився. Я вірю в нього, а тепер вирушаю до Казахстану, щоб досягти чудових результатів для нашої Сербії», – пояснив він.

Як відомо, міністр внутрішніх справ кілька років страждає на діабет та інші супутні захворювання. Він неодноразово публічно говорив про серйозні проблеми зі здоров'ям.

До слова, у Сербії правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у підготовці злочину проти конституційного ладу та безпеки держави. За даними Міністерства внутрішніх справ Сербії, правоохоронні органи затримали двох жителів Кралево – чоловіків 1975 та 1983 років народження.

Слідство вважає, що в період із грудня 2025 року по лютий 2026 року підозрювані нібито готували насильницьку зміну конституційного ладу Сербії та повалення вищих державних органів.

Теги: Сербія хвороба

