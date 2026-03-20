Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Демі Мур привітала хворого Брюса Вілліса з 71-річчям та показала нові фото актора

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Брюс Вілліс показався в обіймах своєї трирічної онуки Луетти
фото: Іnstagram/demimoore

Брюс Вілліс тривалий час хворіє на лобно-скроневу деменцію

Американський актор Брюс Вілліс відзначив свій день народження. Колишня дружина актора Демі Мур поділилася світлинами з сімейного свята та показала, як виглядає Брюс Вілліс. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Демі Мур.

19 березня Брюсу Віллісу, який хворіє на лобно-скроневу деменцію, виповнився 71 рік. Актора прийшла привітати його родина. Зокрема, на кадрах з дня народження можна побачити, як Брюса Вілліса цілує та обіймає його трирічна онука Луетта, яка прийшла привітати свого дідуся.

Брюс Вілліс показався на фото з трирічною онукою
фото: Іnstagram/demimoore

На фото також можна побачити й самого Брюса Вілліса. Він тримає на руках свою онуку. До слова, на його обличчі помітна легка усмішка. «Все, що тобі потрібно – це любов! З Днем народження, БВ», – так Демі Мур підписала свій допис до дня народження ексчоловіка.

З днем народження Брюса Вілліса також привітала його дружина модель Емма Хемінг. Вона опублікувала у мережі фото актора та доповнила його привітанням. На світлині зірка посміхається.

Брюса Вілліса привітала його дружина Емма Хемінг
фото: Іnstagram/emmahemingwillis

У своєму дописі дружина Брюса Вілліса повідомила, що вона створила «Фонд Емми та Брюса Віллісів» для підвищення обізнаності про деменцію та підтримки тих, хто піклується про людей з цією хворобою. Діяльність цього фонду також спрямована на допомогу в дослідженнях деменції.

Нагадаємо, в лютому 2023 року Брюсу Віллісу діагностували лобно-скроневу деменцію. Вона впливає не лише на поведінку та мовлення, а й на памʼять. Деменція – хвороба, спричинена змінами у мозку, які викликають порушення розумових здібностей, пам’яті та опорно-рухового апарату. Вона має багато різних форм, одна з яких – хвороба Альцгеймера. Лобно-скронева деменція, або хвороба Піка, є рідкісною формою захворювання, яка викликає проблеми з поведінкою та мовою. Причини виникнення до кінця не вивчені, однак поки всі дослідження свідчать, що її спричиняє скупченням аномального білка в лобовій і скроневій частках головного мозку. Вважається, що вони пошкоджують клітини та перешкоджають їх правильній роботі.

Також повідомлялося, Дружина голлівудської зірки Брюса Вілліса Емма Гемінг публічно заявила про підготовку до смерті актора на тлі постійного погіршення його стану здоров'я. Гемінг підтвердила, що з кожним днем Вілліс втрачає все більше когнітивних здібностей і потребує цілодобового догляду. Хоча обговорювати смерть не прийнято, вона вважає важливим заздалегідь продумати всі деталі для забезпечення гідного догляду за артистом і полегшення майбутнього для доньок.

Теги: фото Брюс Вілліс хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua