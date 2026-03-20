Демі Мур привітала хворого Брюса Вілліса з 71-річчям та показала нові фото актора

Брюс Вілліс тривалий час хворіє на лобно-скроневу деменцію

Американський актор Брюс Вілліс відзначив свій день народження. Колишня дружина актора Демі Мур поділилася світлинами з сімейного свята та показала, як виглядає Брюс Вілліс. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Демі Мур.

19 березня Брюсу Віллісу, який хворіє на лобно-скроневу деменцію, виповнився 71 рік. Актора прийшла привітати його родина. Зокрема, на кадрах з дня народження можна побачити, як Брюса Вілліса цілує та обіймає його трирічна онука Луетта, яка прийшла привітати свого дідуся.

Брюс Вілліс показався на фото з трирічною онукою фото: Іnstagram/demimoore

На фото також можна побачити й самого Брюса Вілліса. Він тримає на руках свою онуку. До слова, на його обличчі помітна легка усмішка. «Все, що тобі потрібно – це любов! З Днем народження, БВ», – так Демі Мур підписала свій допис до дня народження ексчоловіка.

З днем народження Брюса Вілліса також привітала його дружина модель Емма Хемінг. Вона опублікувала у мережі фото актора та доповнила його привітанням. На світлині зірка посміхається.

Брюса Вілліса привітала його дружина Емма Хемінг фото: Іnstagram/emmahemingwillis

У своєму дописі дружина Брюса Вілліса повідомила, що вона створила «Фонд Емми та Брюса Віллісів» для підвищення обізнаності про деменцію та підтримки тих, хто піклується про людей з цією хворобою. Діяльність цього фонду також спрямована на допомогу в дослідженнях деменції.

Нагадаємо, в лютому 2023 року Брюсу Віллісу діагностували лобно-скроневу деменцію. Вона впливає не лише на поведінку та мовлення, а й на памʼять. Деменція – хвороба, спричинена змінами у мозку, які викликають порушення розумових здібностей, пам’яті та опорно-рухового апарату. Вона має багато різних форм, одна з яких – хвороба Альцгеймера. Лобно-скронева деменція, або хвороба Піка, є рідкісною формою захворювання, яка викликає проблеми з поведінкою та мовою. Причини виникнення до кінця не вивчені, однак поки всі дослідження свідчать, що її спричиняє скупченням аномального білка в лобовій і скроневій частках головного мозку. Вважається, що вони пошкоджують клітини та перешкоджають їх правильній роботі.

Також повідомлялося, Дружина голлівудської зірки Брюса Вілліса Емма Гемінг публічно заявила про підготовку до смерті актора на тлі постійного погіршення його стану здоров'я. Гемінг підтвердила, що з кожним днем Вілліс втрачає все більше когнітивних здібностей і потребує цілодобового догляду. Хоча обговорювати смерть не прийнято, вона вважає важливим заздалегідь продумати всі деталі для забезпечення гідного догляду за артистом і полегшення майбутнього для доньок.