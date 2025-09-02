Білий дім анонсував звернення Трампа, який вже кілька днів не з'являвся на публіці

Президент США майже тиждень не з’являвся на заходах та не робив публічних виступів

Білий дім анонсував заяву президента США Дональда Трампа, яку транслюватимуть провідні ЗМІ, повідомляє «Главком».

Білий дім оприлюднив графік роботи для преси на вівторок, 2 вересня. Згідно з розкладом, о 14:00 за вашингтонським часом (о 21:00 за Києвом) президент США зробить офіційну заяву в Овальному кабінеті.

Це стане його першою публічною появою після кількох днів відсутності, яка вже встигла привернути увагу ЗМІ та політичних коментаторів. Подію висвітлюватимуть провідні американські та світові медіа, зокрема FOX, AP, New York Times, Reuters і BBC.

Деталі майбутньої заяви поки що не розголошуються.

Зауважимо, що ЗМІ поширили світлину президента Трампа. У соціальних мережах почалось активне обговорення того, що американський лідер має хворобливий вигляд.

Як відомо, президент США не з’являвся на заходах та не робив виступів. Ця пауза викликала активні обговорення в американських медіа та серед політичних експертів – від чуток про стан здоров’я до припущень про можливу зміну політичної тактики.

Нагадаємо, під час своїх нещодавніх публічних виступів, зокрема в Шотландії, Дональд Трамп привернув увагу громадськості дивними синцями на правій руці. Журналісти помітили, що президент намагається приховати їх за допомогою густого шару консилера. Ця ситуація вже не вперше стає об'єктом обговорень.

фото: соцмережі

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа цього тижня розгляне всі можливості санкційного тиску на Росію, оскільки після зустрічі Трампа з Володимиром Путіним на Алясці жодного прогресу в досягненні миру в Україні не відбулося.