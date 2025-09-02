Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім анонсував звернення Трампа, який вже кілька днів не з'являвся на публіці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Білий дім анонсував звернення Трампа, який вже кілька днів не з'являвся на публіці
Трамп зробить заяву 2 вересня
фото: Reuters

Президент США майже тиждень не з’являвся на заходах та не робив публічних виступів

Білий дім анонсував заяву президента США Дональда Трампа, яку транслюватимуть провідні ЗМІ, повідомляє «Главком».

Білий дім оприлюднив графік роботи для преси на вівторок, 2 вересня. Згідно з розкладом, о 14:00 за вашингтонським часом (о 21:00 за Києвом) президент США зробить офіційну заяву в Овальному кабінеті.

Білий дім анонсував звернення Трампа, який вже кілька днів не з'являвся на публіці фото 1

Це стане його першою публічною появою після кількох днів відсутності, яка вже встигла привернути увагу ЗМІ та політичних коментаторів. Подію висвітлюватимуть провідні американські та світові медіа, зокрема FOX, AP, New York Times, Reuters і BBC.

Деталі майбутньої заяви поки що не розголошуються.

Зауважимо, що ЗМІ поширили світлину президента Трампа. У соціальних мережах почалось активне обговорення того, що американський лідер має хворобливий вигляд. 

Білий дім анонсував звернення Трампа, який вже кілька днів не з'являвся на публіці фото 2
фото: x.com/harryjsisson

Як відомо, президент США не з’являвся на заходах та не робив виступів. Ця пауза викликала активні обговорення в американських медіа та серед політичних експертів – від чуток про стан здоров’я до припущень про можливу зміну політичної тактики.

Нагадаємо, під час своїх нещодавніх публічних виступів, зокрема в Шотландії, Дональд Трамп привернув увагу громадськості дивними синцями на правій руці. Журналісти помітили, що президент намагається приховати їх за допомогою густого шару консилера. Ця ситуація вже не вперше стає об'єктом обговорень.

Білий дім анонсував звернення Трампа, який вже кілька днів не з'являвся на публіці фото 3
фото: соцмережі

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа цього тижня розгляне всі можливості санкційного тиску на Росію, оскільки після зустрічі Трампа з Володимиром Путіним на Алясці жодного прогресу в досягненні миру в Україні не відбулося.

Читайте також:

Теги: ЗМІ Дональд Трамп хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Причини занепаду морської промисловості криються в десятиліттях недофінансування після завершення Холодної війни
Флот США слабший, ніж здається: WSJ вказала на серйозні проблеми американських ВМС
3 серпня, 23:12
Трамп може зустрітися з Сі Цзіньпіном до кінця року
Торгова угода близько? Трамп назвав умову для зустрічі із Сі Цзіньпіном
5 серпня, 17:22
Трамп може розізлитися через відмову Зеленського
Зеленський своєю відмовою піти на поступки може розлютити Трампа – NY Times
9 серпня, 11:59
Коли відбудеться зустріч Зеленського, Трампа та Путіна? Дані CBS News
Коли відбудеться зустріч Зеленського, Трампа та Путіна? Дані CBS News
13 серпня, 18:23
В місті Анкоридж відбувся великий мітинг на підтримку України
Жителі Аляски вийшли на мітинг перед самітом Трампа з Путіним (відео)
15 серпня, 08:12
Путін послухав губернатора Чукотки
Символічний візит: Путін відразу після перемовин із Трампом засвітився на Чукотці
16 серпня, 13:04
Пастор назвав Російську православну церкву фальшивою
Духовний радник Трампа прокоментував релігійні вимоги Путіна в Україні
18 серпня, 21:41
Путін відзначив лідерські якості Трампа
Трамп отримав порцію похвали від Путіна
22 серпня, 22:53
Трамп сказав, що Зеленський «не зовсім невинний» у цьому конфлікті, адже «для танго потрібні двоє»
Вибухи у Росії та нові заяви Трампа про війну: головне за ніч
27 серпня, 05:54

Політика

Білий дім анонсував звернення Трампа, який вже кілька днів не з'являвся на публіці
Білий дім анонсував звернення Трампа, який вже кілька днів не з'являвся на публіці
Одна з країн ЄС відмовилась надати Україні військові гарантії безпеки
Одна з країн ЄС відмовилась надати Україні військові гарантії безпеки
У Криму їх теж «не було»: Болгарія сумнівається у версії Росії про літак глави Єврокомісії
У Криму їх теж «не було»: Болгарія сумнівається у версії Росії про літак глави Єврокомісії
Flightradar24: літак з президенткою Єврокомісії отримував хороший сигнал GPS увесь політ
Flightradar24: літак з президенткою Єврокомісії отримував хороший сигнал GPS увесь політ
Несправність літака глави Єврокомісії: Кремль прокоментував звинувачення
Несправність літака глави Єврокомісії: Кремль прокоментував звинувачення
Генсек Ради Європи повернувся до роботи після госпіталізації
Генсек Ради Європи повернувся до роботи після госпіталізації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
25K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
16K
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України
12K
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ
7359
Вбивство Парубія: з'явилася нова інформація про підозрюваного

Новини

Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua