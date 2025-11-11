Хвороба, яка була поширена в Першу світову війну, вирує в Україні – The Telegraph

Несвоєчасне надання медичної допомоги та антибіотиків в умовах війни призводить до розвитку газової гангрени

Українські військові медики повідомляють про фіксацію випадків газової гангрени, важкої інфекції, яка раніше була тісно пов'язана з умовами позиційної війни часів Першої світової. Як зазначає The Telegraph, бактеріальне захворювання, що здатне смертельно швидко руйнувати м'язові тканини, знову з'явилося через суворі реалії сучасної окопної боротьби, передає «Главком».

Медики пояснюють, що масове використання дронів на лінії фронту значно ускладнило та уповільнило евакуацію поранених бійців. Тривалі затримки з наданням допомоги призводять до поширення інфекцій, що вважалися історичним феноменом. Кількість таких випадків зростає з тривожною швидкістю, і лікарі зіштовхуються з патологіями, яких раніше не бачили.

Як поділився один із медиків, до них доправляють військових, які отримали поранення кілька тижнів тому і перебували у підземних стабілізаційних пунктах, де лікарі могли лише підтримувати їхнє життя.

Що таке газова гангрена?

Газова гангрена – це важке інфекційне захворювання, спричинене переважно бактеріями роду Clostridium. Свою назву вона отримала через бульбашки газу, які утворюються під шкірою внаслідок життєдіяльності бактерій, що розмножуються у некротичних (відмерлих) тканинах, які не отримують кисню. Пацієнт відчуває сильний біль, набряк, зміну кольору тканин, а також характерне потріскування під час руху газу.

На відміну від звичайної гангрени, яка розвивається повільніше через погане кровопостачання, газова гангрена виникає після глибоких травматичних ушкоджень, таких як вогнепальні або вибухові рани. Це особливо небезпечно, коли своєчасна медична допомога відсутня, що є типовою ситуацією на фронті.

Лікування газової гангрени є вкрай складним. Старший викладач мікробіології Кінгс-Коледжу Лондона Ліндсі Едвардс пояснила, що зазвичай потрібні хірургічне очищення рани, видалення інфікованих тканин та внутрішньовенне введення сильних антибіотиків.

Ефективність лікування в Україні знижується через обмежений доступ до госпіталів у перші дні після травми, що робить швидке хірургічне втручання та цілеспрямоване застосування антибіотиків часто неможливими. Без лікування смертність від газової гангрени сягає майже 100%.

Історично, у Першу світову війну, ця хвороба процвітала через брудні окопи, важкі рани та відсутність антибіотиків. Зараз проблеми з евакуацією та обмеженою доступністю антибіотиків на передовій в Україні призводять до відродження цієї небезпечної хвороби.

