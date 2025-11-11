Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Хвороба, яка була поширена в Першу світову війну, вирує в Україні – The Telegraph

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Хвороба, яка була поширена в Першу світову війну, вирує в Україні – The Telegraph
фото з відкритих джерел

Несвоєчасне надання медичної допомоги та антибіотиків в умовах війни призводить до розвитку газової гангрени

Українські військові медики повідомляють про фіксацію випадків газової гангрени, важкої інфекції, яка раніше була тісно пов'язана з умовами позиційної війни часів Першої світової. Як зазначає The Telegraph, бактеріальне захворювання, що здатне смертельно швидко руйнувати м'язові тканини, знову з'явилося через суворі реалії сучасної окопної боротьби, передає «Главком».

Медики пояснюють, що масове використання дронів на лінії фронту значно ускладнило та уповільнило евакуацію поранених бійців. Тривалі затримки з наданням допомоги призводять до поширення інфекцій, що вважалися історичним феноменом. Кількість таких випадків зростає з тривожною швидкістю, і лікарі зіштовхуються з патологіями, яких раніше не бачили.

Як поділився один із медиків, до них доправляють військових, які отримали поранення кілька тижнів тому і перебували у підземних стабілізаційних пунктах, де лікарі могли лише підтримувати їхнє життя.

Що таке газова гангрена?

Газова гангрена – це важке інфекційне захворювання, спричинене переважно бактеріями роду Clostridium. Свою назву вона отримала через бульбашки газу, які утворюються під шкірою внаслідок життєдіяльності бактерій, що розмножуються у некротичних (відмерлих) тканинах, які не отримують кисню. Пацієнт відчуває сильний біль, набряк, зміну кольору тканин, а також характерне потріскування під час руху газу.

На відміну від звичайної гангрени, яка розвивається повільніше через погане кровопостачання, газова гангрена виникає після глибоких травматичних ушкоджень, таких як вогнепальні або вибухові рани. Це особливо небезпечно, коли своєчасна медична допомога відсутня, що є типовою ситуацією на фронті. 

Лікування газової гангрени є вкрай складним. Старший викладач мікробіології Кінгс-Коледжу Лондона Ліндсі Едвардс пояснила, що зазвичай потрібні хірургічне очищення рани, видалення інфікованих тканин та внутрішньовенне введення сильних антибіотиків.

Ефективність лікування в Україні знижується через обмежений доступ до госпіталів у перші дні після травми, що робить швидке хірургічне втручання та цілеспрямоване застосування антибіотиків часто неможливими. Без лікування смертність від газової гангрени сягає майже 100%.

Історично, у Першу світову війну, ця хвороба процвітала через брудні окопи, важкі рани та відсутність антибіотиків. Зараз проблеми з евакуацією та обмеженою доступністю антибіотиків на передовій в Україні призводять до відродження цієї небезпечної хвороби.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну рівень зараження ВІЛ серед російських військових зріс на 2000%. Такі дані наводить «Фонд Карнегі за міжнародний мир» у своїй доповіді.

Як зазначається, різке зростання кількості інфікувань спричинене як обставинами на фронті, зокрема, незахищеними статевими контактами серед солдатів та вживанням наркотиків, так і державною політикою. Під прикриттям «захисту традиційних цінностей» російська влада обмежила діяльність організацій, що займались профілактикою та інформуванням населення про ВІЛ.

Теги: військові хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Контракти для військових, система електронних балів: Зеленський провів Ставку
Контракти для військових, система електронних балів: Зеленський провів Ставку
7 листопада, 20:21
Додаткові елементи нових бронежилетів здатні зупинити кулю пістолету
ЗСУ отримають бронежилети нової комплектації на 663 млн: характеристики
6 листопада, 10:44
Відстрочка триватиме 12 місяців
Рада підтримала законопроєкт щодо нової відстрочки: що відомо
4 листопада, 14:33
Пам'ятний знак, присвячений військовим інженерам, на Алеї захисників Україн
На Алеї захисників України відкрито пам'ятний знак, присвячений військовим інженерам
3 листопада, 14:34
Росіянин проник до приватного будинку в селі Блиставиця Бучанського району, звідки викрав майно
Суд виправдав російського військового у справі про пограбування на Київщині
1 листопада, 15:26
Падіння рівня води у Бєлгородському водосховищі
Дрони пробили Білгородську дамбу: під загрозою опинилися чотири російських бригади
26 жовтня, 16:30
Російські хакери здійснили масштабну кібератаку на британського оборонного підрядника Dodd Group
ЗМІ: Російські хакери зламали військові бази Британії та викрали секретні документи
20 жовтня, 01:21
На куртці одного з нападників можна побачити приліплений скотчем прапор Азербайджану
У мережі з'явилося відео нібито побиття військового на кріслі колісному: реакція поліції
14 жовтня, 09:44
Народна депутатка заявила, що головною перешкодою на шляху до необхідних реформ є чинне вище військове керівництво
Безугла озвучила похмурий сценарій щодо війни в Україні
11 жовтня, 16:52

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2025
Вибухи на Одещині, атака на Саратовський НПЗ: головне за ніч
Вибухи на Одещині, атака на Саратовський НПЗ: головне за ніч
Хвороба, яка була поширена в Першу світову війну, вирує в Україні – The Telegraph
Хвороба, яка була поширена в Першу світову війну, вирує в Україні – The Telegraph
У Запорізькій області збільшилася сіра зона – DeepState
У Запорізькій області збільшилася сіра зона – DeepState
РФ масовано атакувала Краматорськ безпілотниками: є загиблий
РФ масовано атакувала Краматорськ безпілотниками: є загиблий

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua