В одній з областей України зафіксовано спалах небезпечної інфекції

Це захворювання може призвести до ураження нервової системи, менінгіту, нирок, печінки, легень чи навіть смерті

У Чернігівській області вже зафіксовано 12 випадків захворювання на лептоспіроз. Про це в ефірі Суспільного повідомила епідеміологиня обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Інна Семенюк.

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Серед хворих є двоє дітей.

Також лікарка відзначила, що двоє осіб вже померли від цієї хвороби.

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Також Інна Семенюк, пояснила, як відбувається зараження та які ознаки.

Зокрема, серед клінічних ознак захворювання виділяють млявість, анорексію, блювоту, лихоманку, спостерігається біль у черевній порожнині та у попереку. Це захворювання може призвести до ураження нервової системи, менінгіту (запалення оболонок головного та спинного мозку), нирок, печінки, легень чи навіть смерті.

Зазвичай інкубаційний період лептоспірозу триває від одного до двох тижнів.

Зараження лептоспірозом можливе при контакті з інфікованими тваринами або під час купання у водоймах, які можуть бути зараженими.

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«Людина може заразитися під час купання, а саме коли ковтає воду. Гризуни виділяють збудник із сечею у воду. На слизовій оболонці нашої ротової порожнини є мікротравми, мікротріщини, через які і потрапляють бактерії в організм. Якщо це погріб, то сеча потрапляє на овочі, які термічно потім не обробляються. Тому всі продукти, морква, капуста, повинні термічно обробитися. Також є випадки зараження під час риболовлі, коли людина заходить у воду без чобіт та під час заготівлі сіна», – пояснила Інна Семенюк.

Ця хвороба впливає на близько 1,7 мільйона людей щороку, і понад 120 тисяч із них не виживають від наслідків цієї інфекції.

Раніше повідомлялося, що у лікарнях Вінницької області фіксується зростання госпіталізацій пацієнтів із гепатитом А. Йдеться про 135 випадків.

