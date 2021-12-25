За рік потік українських туристів до Туреччини збільшився вдвічі

За рік в Туреччині побувало близько 2 млн українських туристів

Через коронавірус українці почали менше їздити в країни Євросоюзу

За 2021 рік у Туреччині побували рекордні 2 млн українських туристів. Про це у коментарі «Суспільному» повідомила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів.

«Близько 2 млн українців поїхало до Туреччини, минулого року – менше мільйона, тобто це доволі суттєвий ріст. Це, мабуть, спричинено тим, що більшість країн закриті, як і були довгий час. Такі, як країни Європейського союзу», – пояснила Мар’яна Олеськів.

Голова відомства також додала, що спрогнозувати поїздку до країн Європи українцям досить складно через нестабільність, спричинену поширенням нового штаму коронавірусної інфекції.

До слова, «Укрзалізниця» на період новорічних свят запустила «Буковельський експрес» за маршрутом Львів – Ясіня.

Раніше в Україні почав курсувати новий потяг найдовшим маршрутом, у дорозі він перебуватиме майже 30 годин. Новий потяг № 5/6 Маріуполь – Рахів сполучає сім областей та долає 1 806 кілометрів.

До кінця року «Укрзалізниця» запустить Буковельський експрес, який курсуватиме за маршрутом Львів-Татарів-Буковель-Ворохта.

Читайте також: