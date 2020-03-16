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    Здоров'я

    В Україні протягом минулого тижня від грипу померло дев’ять людей

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    Від&nbsp;початку епідемічного сезону внаслідок ускладнень грипу померли 63 людини, жоден із померлих не був щеплений, - МОЗ - В Україні протягом минулого тижня від грипу померло дев’ять людей
    Від початку епідемічного сезону внаслідок ускладнень грипу померли 63 людини, жоден із померлих не був щеплений, - МОЗ

    З 9 до 15 березня на грип та ГРВІ захворіли понад 220 тисяч українців

    В Україні протягом минулого тижня на грип і ГРВІ захворіло 220 932 українці. Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров’я МОЗ України у Facebook.

    Зазначається, що понад 66% хворих - це діти. 

    Крім того, з 9 до 15 березня в Україні від ускладнень грипу померло дев'ять осіб. 

    До слова, від початку епідемічного сезону внаслідок ускладнень грипу померли 63 людини, жоден із померлих не був щеплений.

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    Зазначається, що від початку епідемічного сезону щеплення зробила 237 831 людина.

    Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин.

    Як повідомлялося, українські консульства призупинили видачу віз.

    Україна закрила кордон для іноземців через поширення COVID-19. Тимчасові обмеження почали діяти з 00:00 16 березня.

    З 17 березня будуть призупинені регулярні міжнародні пасажирські перевезення.

    Станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 6,513 осіб.

    Кількість заражених в Китаї зростає дуже повільно: за добу кількість інфікованих зросла на 25 осіб – 81 020 людей. Всього у світі 169 387 осіб інфікованих. У свою чергу, у світі одужали 77 257 людей.

    Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (24 747), Іран (13 938) і Південна Корея (8236).

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