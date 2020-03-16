В Україні протягом минулого тижня від грипу померло дев’ять людей
З 9 до 15 березня на грип та ГРВІ захворіли понад 220 тисяч українців
В Україні протягом минулого тижня на грип і ГРВІ захворіло 220 932 українці. Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров’я МОЗ України у Facebook.
Зазначається, що понад 66% хворих - це діти.
Крім того, з 9 до 15 березня в Україні від ускладнень грипу померло дев'ять осіб.
До слова, від початку епідемічного сезону внаслідок ускладнень грипу померли 63 людини, жоден із померлих не був щеплений.
Зазначається, що від початку епідемічного сезону щеплення зробила 237 831 людина.
Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин.
Як повідомлялося, українські консульства призупинили видачу віз.
Україна закрила кордон для іноземців через поширення COVID-19. Тимчасові обмеження почали діяти з 00:00 16 березня.
З 17 березня будуть призупинені регулярні міжнародні пасажирські перевезення.
Станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 6,513 осіб.
Кількість заражених в Китаї зростає дуже повільно: за добу кількість інфікованих зросла на 25 осіб – 81 020 людей. Всього у світі 169 387 осіб інфікованих. У свою чергу, у світі одужали 77 257 людей.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (24 747), Іран (13 938) і Південна Корея (8236).