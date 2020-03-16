В Україні протягом минулого тижня від грипу померло дев’ять людей



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Від початку епідемічного сезону внаслідок ускладнень грипу померли 63 людини, жоден із померлих не був щеплений, - МОЗ

З 9 до 15 березня на грип та ГРВІ захворіли понад 220 тисяч українців

В Україні протягом минулого тижня на грип і ГРВІ захворіло 220 932 українці. Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров’я МОЗ України у Facebook.

Зазначається, що понад 66% хворих - це діти.

Крім того, з 9 до 15 березня в Україні від ускладнень грипу померло дев'ять осіб.

До слова, від початку епідемічного сезону внаслідок ускладнень грипу померли 63 людини, жоден із померлих не був щеплений.

Зазначається, що від початку епідемічного сезону щеплення зробила 237 831 людина.