В Україні за добу коронавірус виявили у 54 дітей та 48 медиків, – Степанов



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«За весь час пандемії в Україні захворіло 5 998 медичних працівників» - Степанов

«В Україні 17% всіх хворих на коронавірус – це медичні працівники» – очільник МОЗ

За минулу добу в Україні коронавірус виявили у 735 осіб, з них 54 дітей та 48 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За минулу добу захворіло 735 осіб, з них 54 дітей та 48 медичних працівників... Зафіксовано 9 летальних випадків... При цьому одужало 103 особи. Загалом за весь час пандемії захворіло 36 560 осіб, з них 2690 дітей, а також 5998 медичних працівників. При цьому загалом одужало 16 509 осіб... 1 002 летальних випадків», – розповів Степанов.

Очільник МОЗ заявив, що в Україні 17% всіх хворих на коронавірус – це медичні працівники.

«У нашій державі відзначається День медичного працівника. За весь час пандемії в Україні захворіло 5 998 медичних працівників. 17% всіх хворих на коронавірус в Україні саме медичні працівники. Виходить, що із системою охорони здоров’я яку ми успадкували, вразливість тієї чи іншої групи до коронавірусу визначається не віковими параметрами, як у всьому світі, але й професією», – сказав Степанов.

Нагадаємо, станом на ранок 21 червня в Україні зафіксовано 735 нових випадків коронавірусу, це на 106 випадків менше, ніж учора (841).

Одужали – 103 (вчора 373), померли – 8 (вчора 9).

Загалом одужали 16 509 осіб, летальних випадків – 1 002.

У Києві виявлено хворих 73 особи (вчора 76). Також 56 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 57) і 101 – на Львівщині (вчора 139), 96 – на Рівненщині (вчора 83).

Коронавірус в Україні

Всього 36560

Хворіють 19049

Одужали 16509

Померли 1002

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Як повідомлялося, в уряді планують дозволити українцям ходити без масок на вулиці без покарання. Але, водночас, в Україні можуть посилити адміністративну відповідальність за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті.

Раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні закривали парки та сквери на період карантину радше, щоб психологічно вплинути на громадян і показати масштаби небезпеки коронавірусу. Але з точки зору епідеміології у цьому не було потреби.

Напередодні глава МОЗ назвав «анархією» поведінку українців під час карантину.

До слова, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що кілька днів поспіль фіксується рекордна кількість нових хворих на коронавірус через відсутність жорсткого карантину.

Раніше Ляшко заявляв, що без карантину в Україні від коронавірусу могли б померти 145 тис. людей.

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